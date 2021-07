Hilfswerk Österreich: Pflegereform auf Abwegen? Einladung zur Online-Presskonferenz, Freitag, 16. Juli 2021, 09:30 Uhr

Jahrelanger Reformstau und aktueller Stillstand in Schlüsselfragen der Pflege erzeugen unbemerkt aberwitzige Selbstläufer

Wien (OTS) - Der Nationalrat hat gesetzliche Grundlagen geschaffen für eine Richtlinie zur Etablierung von Community Nurses in Österreich. Die wahren Schlüsselfragen zur Zukunft der Pflege bleiben jedoch weiterhin weitgehend unberührt. Das Regierungsprogramm und politische Verantwortungsträger auf Bundes- und Landesebene plädieren für eine Stärkung der Pflege und Betreuung zu Hause. Derweil steuert Österreichs Pflegesystem unbemerkt in die Gegenrichtung.

Die Pflege und Betreuung zu Hause stärken – das ist neben den Bekenntnissen zur dringend notwendigen Personaloffensive ein zentrales Credo der Politik und ein breit geteilter Wunsch der Bevölkerung. Ihm wird im Regierungsprogramm und in den Vorhabenlisten der Politik auf Bundes- und Landesebene viel Gewicht eingeräumt. Geschehen ist bisher wenig, „der Karren steckt fest“. Viel mehr noch: Österreich steuert seit einigen Jahren weitgehend unbemerkt, aber nachweislich in die Gegenrichtung. Während die Politik zum Beispiel den Regress für Bewohner/innen von Seniorenheimen beseitigt hat, hat sie es verabsäumt, die häusliche Pflege und Betreuung zu attraktivieren.

Was aber muss geschehen, um die Pflege und Betreuung zu Hause effektiv zu stärken? Was brauchen pflegebedürftige Menschen und pflegende Angehörige wirklich? Welche Lücken weist die Versorgungslandschaft auf? Welche Angebote fehlen und warum? Bringen Community Nurses in der Praxis überhaupt einen Nutzen? Ist eine Anstellung von Angehörigen sinnvoll? Welche Funktion kommt der ambulanten Versorgung mit mobilen Diensten zu? Wie soll es mit der 24-Stunden-Betreuung in Österreich weitergehen? Welche Rolle spielt das Pflegegeld für die häusliche Pflege und Betreuung. und warum werden häuslich begutachtete Betroffene benachteiligt? Diesen Fragen geht das Hilfswerk Österreich in seiner Online-Pressekonferenz auf den Grund. Außerdem liefert es objektive Befunde und Zahlen, die aberwitzige Selbstläufer aufzeigen, welche dem Vorhaben der Stärkung der Pflege und Betreuung zu Hause zuwiderlaufen.

Ihre Gesprächspartner/innen sind:

Othmar Karas, Präsident Hilfswerk Österreich

Präsident Hilfswerk Österreich Elisabeth Anselm, Geschäftsführerin Hilfswerk Österreich



Online-Pressekonferenz

Freitag, 16. Juli 2021, 09:30 Uhr (Live aus dem Presseclub Concordia)

Teilnahme via Zoom: Meeting-ID: 973 2911 4025 | PW: Hilfswerk

https://zoom.us/j/97329114025?pwd=VzJrTlNSc2tzejU0YmFxd1ZoTnlxQT09

Wir bitten Sie, beim Eintritt Ihren Vor- und Nachnamen sowie das Medium anzugeben.

Anmeldungen zur Pressekonferenz erbeten unter presse@hilfswerk.at oder office@diejungs.at.

Datum: 16.07.2021, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Url: https://zoom.us/j/97329114025?pwd=VzJrTlNSc2tzejU0YmFxd1ZoTnlxQT09

Rückfragen & Kontakt:

Hilfswerk Österreich, Bundesgeschäftsstelle

Mag. Petra Baumberger

01 / 4057500-220, Mobil: 0676 / 8787 60206

petra.baumberger @ hilfswerk.at

www.hilfswerk.at