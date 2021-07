Weltweite Innovation: Toile Ocean, der erste Bucheinband aus Ozeanplastik

Basel, Switzerland (ots/PRNewswire) - Die Schweizer Traditions-Firma Winter & Company bringt den ersten Bucheinband auf den Markt, der aus recyceltem Ozeanplastik gewoben wird: Toile Ocean. Dem familiengeführten Unternehmen in der vierten Generation ist Nachhaltigkeit ein grosses Anliegen. Toile Ocean wird in Zusammenarbeit mit der ebenfalls in Basel ansässigen Firma tide ocean SA (#tide) hergestellt und soll den Buchmarkt revolutionieren.

Toile Ocean ist ein neues Material, das hauptsächlich aus recyceltem Ozeanplastik gewoben wird. Die hohe Langlebigkeit des Materials bietet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten - insbesondere für Bucheinbände, die sonst meistens aus Papier oder textilen Materialien gefertigt werden. Das Gewebe kann aber auch als Bezugsmaterial verwendet werden für HangTags (Kleideretiketten), Premium Packaging, Shopping Bags und Schreibwarenartikel. Da es sehr langlebig ist, eignet sich das Material auch für Menükarten, und kann zudem vernäht werden.

"Unser Ziel mit Toile Ocean war, ein attraktives Bezugsmaterial mit Rohstoffen zu schaffen, die in unserer Branche nicht üblich sind. Gleichzeitig wollten wir ein natürliches Aussehen, Haptik und das Gefühl eines Textils kombinieren, das eine starke Umweltbotschaft vermittelt", sagt Christoph Borer, CEO von Winter & Company. Die Produkteentwicklung dauerte rund 1.5 Jahre. Gemessen an einer 0.5 Liter-Flasche von 14 g* beinhalten 1 m2 Toile Ocean 5.2 PET Flaschen aus dem Ozean. Hätte man Toile Ocean als Einbandmaterial für Band 1 von Harry Potter** verwendet, hätte man damit rund 75 Mio. Plastikflaschen gebunden. Der Durchschnitt einer ersten Buchauflage in Deutschland liegt bei ca. 2 000 Exemplaren, das würde rund 1400 Flaschen bedeuten. Bei jedem verkauften Meter Toile Ocean wird zudem 1 Prozent des Umsatzes für saubere Gewässer gespendet.

"Als familiengeführtes Unternehmen ist der Winter & Company Nachhaltigkeit ein grosses Anliegen", sagt Nikolai Winter, Mitglied des Verwaltungsrates in vierter Generation. Seit 1892 hat die Firma immer wieder den Buchbindermarkt mit spannenden Innovationen bedient.

Winter & Company arbeitet für Toile Ocean zusammen mit der Firma tide ocean SA, kurz #tide.

#tide sammelt und sortiert Plastikabfall an den Küsten von Thailand, den Philippinen und Indonesien. Dieser Plastik wird dann in einem preisgekrönten Verfahren mechanisch zu einem Granulat verdichtet und schliesslich zu einem Garn gesponnen. Dieses Ozeangarn dient Toile Ocean als Schussfaden. Der Kettenfaden wird heute aus recyceltem Polyester (rPET) hergestellt. Toile Ocean wird somit zu 100 Prozent aus Plastikabfall gewoben.

www.winter-company.com/de/

www.tide.earth

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1559027/Winter_and_Company_AG_Logo.jpg