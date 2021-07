Geballte Immobilienfrauen-Power bei TPA: Josipa Kozic und Tanja Tatzl befördert

Wien (OTS) - Die Immobilien-Expertinnen Josipa Kozic und Tanja Tatzl erweitern die Führungsriege des renommierten österreichischen Steuerberatungsunternehmens TPA. Die Steuerberaterinnen wurden per 1. Juli zu Directors ernannt.

Die Steuerberaterin Josipa Kozic (35) ist seit zehn Jahren für TPA am Standort Wien tätig. Nach Abschluss des Studiums Wirtschaft und Recht an der Wirtschaftsuniversität Wien führte ihr Weg direkt zu TPA, wo sie rasch die Karriereleiter erklomm. Ihre Fachgebiete sind Immobilien, steuerliche Spezialfragen, Bilanzierung und Gründungsberatung. Die Steuer-Expertin ist Fachvortragende und Autorin.

Tanja Tatzl (38) startete ihre berufliche Laufbahn 2010 bei TPA. Seitdem hat sie im Immobilien-Bereich viele ihrer Karriereziele erreicht. Die Steuerberaterin ist Spezialistin für nationale und internationale Immobilientransaktionen und Umsatzsteuer. Die gebürtige Steirerin studierte an der Karl Franzens Universität in Graz. Sie ist Autorin zahlreicher Fachbeiträge und Lektorin an der FH Kufstein.

Karin Fuhrmann, Managing Partnerin bei TPA, über die neuesten Karriereschritte: „ Ich schätze mich glücklich, solche Talente wie Josipa Kozic und Tanja Tatzl in unserem Team zu haben. Sie sind eine große Bereicherung für das Unternehmen. Dass TPA über Jahrzehnte die führende Kanzlei bei Immobilienthemen ist, dafür sorgen hochqualifizierte und motivierte Kolleginnen wie sie. Überdies freut es mich, dass dadurch der hohe Frauenanteil im Führungsteam weiter verstärkt wird."

TPA beschäftigt über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vierzehn österreichischen Niederlassungen.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

