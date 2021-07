Kulinarik trifft Musical im Wiener Rathauskeller

Die „Genusskonzerte® by Anja Wendzel“ laden zu einem musikalisch-kulinarischen Konzerterlebnis in den Wiener Rathauskeller

Wien (OTS) - Gäste des Wiener Rathauskellers und Musicalfans bekommen ab August an ausgewählten Terminen einen ganz besonderen Gaumen- und Ohrenschmaus serviert: Zwischen den Gängen eines kaiserlichen Menüs präsentiert Musicaldarstellerin Anja Wendzel ihr neues Programm „Von Fürsten und Kaisern“ mit Höhepunkten aus den beliebten Musicals wie „Elisabeth“, „Rudolf – Affäre Mayerling“, „Mozart – das Musical“ und „Tanz der Vampire“. Die perfekt abgestimmte Abfolge von Musik und Kulinarik, gepaart mit schauspielerischer Performance im geschichtsträchtigen Ambiente des Wiener Rathauskellers, machen die Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis. Nicht zuletzt, weil sich die Darbietung der Künstler nicht nur auf der Bühne, sondern auch zwischen den Tischen der Gäste abspielt und man so den Darstellern ganz nah sein kann.

Kaiserliches Vier-Gang-Genuss-Menü

Als Vorspeise „Griass di Triest“ – dünn geschnittenes Kalbfleisch mit Thunfischcreme und Vogerlsalat, danach „Kaiserin Elisabeths Suppe“ – eine kräftige Consommé mit Rind, Grießnockerl und frischem Schnittlauch. Als Hauptgang „Kaiserliche Schweinerei“ – zartrosa gebratenes Schweinefilet mit cremigem Risotto und frischem Gemüse und als Dessert „Franz Josephs Schwäche“ – karamellisierter Kaiserschmarren mit Zwetschkenröster – so schmeckt die kaiserliche Küche, abgestimmt auf den musikalischen Abend.



Die Termine

Samstag, 21. August 2021 um 17:00 Uhr

Sonntag, 22. August 2021 um 11:00 Uhr

Samstag, 4. Dezember 2021 um 17:00 Uhr

Sonntag, 5. Dezember 2021 um 11:00 Uhr

Weitere Informationen zu Tickets und Ablauf unter: wiener-rathauskeller.at

Hier finden Sie ein kurzes Video zur Veranstaltungsreihe: https://www.youtube.com/watch?v=m3cwdU4Sd-Q

Zum Wiener Rathauskeller:

Seit der Eröffnung 1899 gilt der Wiener Rathauskeller als „Sitz des guten Geschmacks“. Hier treffen Tradition und Genuss in einzigartigem Ambiente aufeinander. Kulinarisch verwöhnt das Team des Wiener Rathauskellers mit saisonal wechselnden Gerichten und feinster Wiener Küche mit zeitgenössischen Trends. Der Wiener Rathauskeller ist Teil von GOURMET und ein innovativer Catering-Partner für besondere Anlässe – von der Firmenfeier, über private Feste bis zu exklusiven Empfängen und Veranstaltungen.



Zu GOURMET:

GOURMET steht für Genuss und Erlebnis sowie herausragende Gastronomiekompetenz. Das Unternehmen ist Marktführer für Gemeinschaftsverpflegung in Österreich, betreibt höchst erfolgreich Gastronomiebetriebe in Wien wie das Café Schwarzenberg und den Wiener Rathauskeller und bietet Catering Service in Top-Event-Locations wie der Wiener Stadthalle und der Reed Exhibitions Messe Wien an. Als österreichisches Traditions-Unternehmen bietet GOURMET höchste Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit. GOURMET achtet besonders auf hochwertige österreichische Zutaten, Regionalität und Saisonalität, BIO-Qualität und Nachhaltigkeit. Die GMS GOURMET GmbH ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG. Mehr dazu unter www.gourmet.at



Rückfragen & Kontakt:

Martina Baumeister MSc, Ltg. Kommunikation, Mobil: +43 664 966 45 42, martina.baumeister @ gourmet.at



Nina Liftenegger-Röhl MSc, PR Manager, Mobil: +43 664 881 118 77

nina.liftenegger-roehl @ gourmet.at