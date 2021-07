Hairlicher Sommer für den guten Zweck

Im Juli feiern beliebte Schwarzkopf-Marken aus dem Hause Henkel mit dm sein 45-jähriges Bestehen und unterstützen die Jubiläums-Initiative „45 Jahre, 45 x Gutes tun“

Wien/Wals (OTS) - So einfach geht Gutes tun: Wer im Juli ein Produkt der Marken Glem Vital, Gliss Kur, taft oder got2b bei dm kauft, unterstützt damit soziale Projekte in ganz Österreich. Denn die Firma Henkel sorgt dafür, dass 10 Cent pro verkauftem Artikel der dm {miteinander}-Initiative zugutekommen. „Anlässlich des Firmenjubiläums greifen wir dieses Jahr 45 sozialen Projekten in ganz Österreich finanziell unter die Arme. Es geht darum, Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, Vorurteile abzubauen und bürgerschaftliches Engagement zu fördern“, erklärt Christian Freischlager, Ressortleiter Marketing und Einkauf bei dm. „Dank der Kooperation mit Henkel können dm Kunden beim Einkaufen im Juli nicht nur sich selbst, sondern auch anderen Gutes tun.“ Die Projekte, die unterstützt werden, reichen von Lerncafés für Kinder und Jugendliche über Frauenhäuser und Integrationsstellen bis hin zu Seniorenhilfen.

Haarewaschen für mehr Miteinander

Ob ein wohlriechendes Shampoo, ein extra Pflege-Kick für die Haarspitzen, ein zuverlässiger Haarspray oder weitere Produktinnovationen – mit Glem Vital, Gliss Kur, taft und got2b werden Haarträume wahr. Im Juli gelingt damit aber nicht nur die perfekte Frisur für den Sommer, mit dem Kauf leisten dm Kunden gleichzeitig ihren Beitrag für ein besseres Miteinander: 10 Cent pro Artikel spendet Henkel nämlich an die sozialen Projekte der dm Jubiläums-Initiative. „Wir unterstützen dm gerne bei der neuen Initiative, weil sie auch gut zu uns und unseren Unternehmenswerten passt. Henkel verfolgt seit über 20 Jahren das Corporate Volunteering-Projekt ‚Miteinander im Team‘. Wir fördern damit weltweit das ehrenamtliche Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt Bernhard Voit, General Manager Österreich Henkel Beauty Care Retail. „Seit der Gründung im Jahr 1998 hat Henkel über 16.000 Initiativen in mehr als 100 Ländern unterstützt. Darüber hinaus haben wir in Österreich im vergangenen Jahr Produktspenden im Wert von 660.000 Euro an karitative Einrichtungen geleistet.“

Mehr über die {miteinander}-Initiative und Informationen zu allen 45 Projekten finden Sie unter dm-miteinander.at.

