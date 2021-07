AKNÖ-Wieser zu Wasserrettungstag: Leben retten muss gelernt sein

AK veranstaltet Wasserrettungstag in Ybbs an der Donau

St. Pölten (OTS) - Am Samstag, den 10. Juli, fand der ganztägige Wasserrettungstag der AK Niederösterreich statt. An der Donau in Ybbs wurden 24 junge AK-Mitglieder mit dem fachgerechten Retten von Personen im Wasser vertraut gemacht. „"Leider ertrinken immer wieder Menschen. Um das zu verhindern, braucht es zwei Dinge“, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB Niederösterreich Vorsitzender Markus Wieser, der selbst ausgebildeter Rettungsschwimmer ist: „"Mehr Schwimmkurse und gut ausgebildete HelferInnen, die im Notfall fachgerecht retten können. Wir bieten schon seit Jahren in Zusammenarbeit mit der Wasserrettung Schwimmkurse an, parallel dazu bieten wir unseren Jugendfunktionären mit dem Wasserrettungstag die Gelegenheit, selbst zu lernen, wie man Menschen am besten rettet“.



Die Mitglieder der Wasserretter von Ybbs/Donau haben die TeilnehmerInnen u.a. in folgenden Fähigkeiten geschult: Techniken zur Rettung von Personen in Gewässern, Bergen und Ziehen im Wasser, Rettungsboot-Wissen, Fahrverhalten usw.



Fast jeder zehnte Erwachsene kann nicht schwimmen – bei Kindern und Jugendlichen bis 19 Jahre ist es bereits jeder dritte. Diese alarmierenden Zahlen einer Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit sind besorgniserregend“, so Wieser. „Umso wichtiger ist es, jungen Menschen beizubringen, wie sie fachgerecht Retten können. Beim AK Niederösterreich Wasserrettungstag lernen sie das“.

Martin Scherwitzl, Vizepräsident der Niederösterreichischen Wasserrettung, zeigte sich vom Interesse und Engagement der jugendlichen BesucherInnen beim Wasserrettungstag in Ybbs/Donau begeistert und bedankte sich bei AK-Präsident Markus Wieser für die finanzielle Unterstützung von 6.000 Euro für den Ankauf des Rettungsboots Ybbs 2. Die NÖ Wasserrettung hatte im Vorjahr 155 Einsätze.

