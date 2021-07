Mückstein: Weiterer Meilenstein bei den Impfungen erreicht

Mehr als 5 Mio. Menschen in Österreich haben eine Impfung erhalten

Wien (OTS) - Mit dem heutigen Tag haben in Österreich 5.005.125 Menschen mindestens eine Dosis der Corona-Schutzimpfung erhalten.

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein zeigt sich erfreut: „Wir haben nun die wichtige Schwelle von 5 Millionen geimpften Menschen in Österreich überschritten. Das sind mehr als 56 Prozent der Gesamtbevölkerung. Insgesamt konnten wir gemeinsam schon über 8,5 Mio. Corona-Schutzimpfungen in Österreich durchführen. Das ist eine unglaubliche Leistung und zeigt, was wir im Kampf gegen die Pandemie gemeinsam alles erreichen können.“

Mit Stand heute gelten in Österreich bereits 3.662.891 Menschen als vollimmunisiert, was einem Anteil von 41 Prozent der Gesamtbevölkerung entspricht. Gesundheitsminister Mückstein weist in diesem Zusammenhang einmal mehr auf die Wichtigkeit der Zweitimpfungen hin: „Um uns allen bestmöglichen Schutz vor neuen Virusvarianten bieten zu können, ist es besonders wichtig, dass alle möglichst bald ihre Impfserie abschließen. Die aktuellen Daten und Forschungsergebnisse zeigen uns, dass sich dadurch die Schutzwirkung vor der Deltavariante besonders stark erhöht. Bitte nutzen Sie Ihre Impftermine daher möglichst bald.“

Da derzeit in Österreich bereits mehr Impfstoffe als Impfwillige vorhanden sind, ist es jetzt besonders wichtig der Bevölkerung noch niederschwelligere Impfangebote zur Verfügung zu stellen. Mückstein dazu: „Die Bundesländer bieten hier gerade viele neue Formate an, von der Impfung ohne Termin bis hin zur Impfung auf der Party oder im Schwimmbad. So werden wir in den kommenden Wochen immer mehr Menschen erreichen und ihnen ein kostenloses Impfangebot machen können.“

Abschließend richtet Mückstein noch einen Appell an die Bevölkerung: „Wenn Sie noch keine Impfung erhalten haben, dann nutzen Sie bitte jetzt dieses einfache und vielfältige Angebot. Nutzen wir gemeinsam den Sommer, um uns bestmöglich für den Herbst vorzubereiten. So können wir uns als Gesellschaft schützen und uns vor einer erneuten Verschärfung der Infektionslage bewahren. Informieren Sie sich am besten noch heute und lassen Sie sich baldest möglich impfen. Bitte!“

