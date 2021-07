Hagelversicherung: Wetterextreme verursachen fast 3 Millionen Euro Schaden

Hagelunwetter gehen in eine neue Runde - Landwirtschaft in Tirol, der Steiermark und im Burgenland geschädigt

Wien (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, 9. Juli 2021): Gestern am Nachmittag - strahlender Sonnenschein, blauer Himmel und Temperaturen bis zu 37 Grad: Für viele Menschen ein perfekter Sommertag, für die Landwirtschaft war das nur die Ruhe vor dem Sturm. Am späten Nachmittag wurde durch beginnende Unwetter die Landwirtschaft in Tirol geschädigt. In den Bezirken Imst und Innsbruck-Land entstand an landwirtschaftlichen Kulturen ein Gesamtschaden in der Höhe von 350.000 Euro.

Die Fortsetzung: Gewitter und Regengüsse haben die extreme Hitze in der Nacht auf heute verabschiedet. Dennoch kam es in der Steiermark und im Burgenland am Freitag am frühen Nachmittag noch zu heftigen Unwettern, wiederum mit Auswirkungen auf den Agrarsektor: „Nach ersten Erhebungen durch die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung entstand in den beiden Bundesländern ein Schaden in der Landwirtschaft in der Höhe von 2,5 Millionen Euro. Dramatisch ist, dass viele Agrarflächen binnen drei Wochen bereits mehrmals durch die Unwetter geschädigt wurden. Ein wiederholter Wiederanbau war somit oft vergebens. Beunruhigend ist, dass wir uns bis Mitte September noch in der klassischen Hagelsaison befinden“, so Dr. Mario Winkler, Pressesprecher der Österreichischen Hagelversicherung, zu den Unwetterschäden in den letzten 24 Stunden.

Schadensüberblick im Detail für Tirol:

Betroffene Bezirke: Imst, Innsbruck-Land

Betroffene Kulturen: Getreide, Mais, Kartoffeln, Gemüse, Obst, Grünland

Betroffene Fläche: 1.600 Hektar

Gesamtschaden in der Landwirtschaft: 350.000 Euro



Schadensüberblick im Detail für die Steiermark:

Betroffene Bezirke: Weiz, Hartberg-Fürstenfeld

Betroffene Kulturen: Getreide, Mais, Obst, Grünland

Betroffene Fläche: 6.000 Hektar

Gesamtschaden in der Landwirtschaft: 1,5 Millionen Euro



Schadensüberblick im Detail für das Burgenland:

Betroffener Bezirk: Oberwart

Betroffene Kulturen: Getreide, Mais, Soja, Kürbisse, Raps

Betroffene Fläche: 4.000 Hektar

Gesamtschaden in der Landwirtschaft: 1 Million Euro

Hinweis: Betroffene Landwirte melden die Schäden online unter www.hagel.at.

