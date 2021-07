VP-Melchior: „SPÖ liefert sich öffentlichen Machtkampf, anstatt konstruktiven Beitrag zum Wiederaufbau Österreichs zu leisten!“

Rendi-Wagner gegen Doskozil – Mediale Schlammschlacht der roten Querulanten geht in neue Runde

Wien (OTS) - „Es lässt einen beinahe fassungslos zurück, wenn man mittlerweile fast tagtäglich mitansehen muss, wie sich die Sozialdemokratie einen öffentlichen und zumeist über Medien ausgetragenen Machtkampf liefert, der mit dem heutigen Tag in einer offensichtlichen Kriegserklärung der beiden roten Querulanten gipfelte. Die SPÖ hat nicht ansatzweise ein Interesse daran, einen konstruktiven Beitrag zum wirtschaftlichen und sozialen Wiederaufbau Österreichs, als Folge der schwersten Gesundheitskrise in der zweiten Republik, zu leisten“, so der Generalsekretär der neuen Volkspartei, Axel Melchior.



„Noch vor Wochen hat Doskozil versichert, sich auf seine Tätigkeit als Landeshauptmann des Burgenlands zu konzentrieren und sich nicht mehr ständig als Querulant seiner eigenen Parteiobfrau auf Bundesebene zu inszenieren. Scheinbar handelt es sich hierbei abermals um leere Worthülsen Doskozils und die mediale Schlammschlacht zwischen Rendi-Wagner und SPÖ-Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil geht in eine neue Runde. Den Tropfen auf den heißen Stein dürften die denkbar schlechten Zustimmungswerte Rendi-Wagners auf ihrem eigenen Parteitag ausgelöst haben. Wenig verwunderlich, dass sich auch der rote Wiener Bürgermeister, Michael Ludwig, seit der Wahlschlappe seiner Parteiobfrau im Wiener Rathaus versteckt“, schließt Melchior.



