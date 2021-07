SPÖ-Erasim: „Kein Tourismus-Comeback auf dem Rücken der Arbeitnehmer*innen!“

SPÖ-Tourismussprecherin übt scharfe Kritik an Plänen von Bundesministerin Köstinger

Wien (OTS/SK) - Als „Verhöhnung der Beschäftigten“ in Gastgewerbe und Hotellerie bezeichnet SPÖ-Tourismussprecherin Melanie Erasim die gestern von Ministerin Köstinger präsentierten Comeback-Pläne für den Tourismus. „Mein Fazit: noch einmal 40 Millionen Inseratenbudget, weitere Geldgeschenke an Großhoteliers und in Aussicht gestellte Verschlechterungen für die Beschäftigten in der Branche. Das ist kein Comeback-Plan, das ist ein Albtraum“, so Erasim. ****



Die Aussagen von Wirtschaftskämmerer Seeger auf der Veranstaltung der Tourismusministerin seien empörend. „Er hat Kost, Logis und Trinkgeld als besondere Vorteile gelobt und meinte, man solle sich bemühen, künftig auch ein gutes Betriebsklima und Wertschätzung in der Vordergrund zu stellen. Das klingt nicht nach attraktiven Jobs, sondern erinnert in der Diktion an die dunklen Zeiten der Leibeigenschaft. Viel widerwärtiger kann man nicht argumentieren, als es Seeber getan hat“, entrüstet sich Erasim.



Forderungen der Arbeitnehmer*innen, der Gewerkschaft seien in den Comeback-Plan gar nicht eingeflossen, so Erasim weiter. „Es war vor der Krise schon sehr schwer für die Angestellten in der Branche über die Runden zu kommen. Schließlich gibt es kaum irgendwo so schlechte Löhne und Arbeitsbedingungen wie im Tourismus. Und statt dass man sich hinstellt und sagt: wir brauchen höher Löhne, sollen die Zumutbarkeitsbestimmungen verschärft werden. Es ist ein Skandal“, kritisiert die SPÖ-Tourismussprecherin.



„Was wir brauchen sind Strukturen, die nachhaltig absichern. Aber dafür interessiert sich die Bundesregierung offenbar nicht. Die Gewerkschaft hat den Plan einer Tourismuskasse nach dem Vorbild der Bauarbeiter Urlaubs- und Abfertigungskasse vorgelegt. Dafür interessierten sich aber weder Köstinger noch die Wirtschaftskammer. Statt einem guten Plan unter Einbindung aller Sozialpartner haben wir jetzt ein Stückwerk, das langfristig niemandem hilft“, so Erasim abschließend. (Schluss) sr/ls

