ORF-„Pressestunde“ mit Michael Landau, Präsident Caritas Österreich

Am 11. Juli um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Vor wenigen Wochen hat die Caritas ihren 100-jährigen Geburtstag gefeiert. Seit 2013 ist der katholische Geistliche Michael Landau ihr Präsident. Die Caritas ist großer Player in der Betreuung älterer Menschen mit vielen Pflegeheimen und sozialen Einrichtungen. Wie sieht Michael Landau in diesem Bereich den Kurs der Regierung durch die Coronakrise und was sagt er zu den kirchenkritischen Chats? Wie steht es um den Pakt gegen die Einsamkeit und was braucht es jetzt gegen Armut und Arbeitslosigkeit? Hat der Fall Leonie Auswirkungen auf die Position der Caritas zu Abschiebungen? Und welchen Stellenwert hat die Kirche aktuell in der Gesellschaft?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 11. Juli 2021, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Doris Vettermann

„Kronen Zeitung“

und

Regina Pöll

ORF

