FPÖ-Kunasek zur Entgleisung der Murtalbahn

Graz (OTS) - „Die Entgleisung einer voll mit Schülern besetzen Garnitur der Murtalbahn hat uns alle schockiert. Ich möchte in diesem Zusammenhang allen beteiligten Einsatzkräften danken, die vor Ort die betroffenen Personen versorgen und an der Bergung des Waggons mitwirken. Allen Verletzten wünsche ich an dieser Stelle eine rasche Genesung und Erholung von diesem massiven Unglück“, so der freiheitliche Landesparteiobmann Mario Kunasek in einer ersten Reaktion.





Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Steiermark | Pressedienst

Conrad-von-Hötzendorf-Straße 58

8010 Graz

Tel.: + 43 (0) 316 877 5304

Email: pressedienst @ fpoe-stmk.at

Internet: http://www.fpoe-stmk.at