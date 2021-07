Niederösterreichs Wirtschaftstourismus startet wieder durch

LR Danninger: Mit Marketing-Maßnahmen und Förderungen wollen wir den Wirtschaftstourismus in Niederösterreich unterstützen

St. Pölten (OTS/NLK) - Der Kongresstourismus Niederösterreich nimmt wieder Fahrt auf. Die gute Buchungslage für kleinere Tagungen sowie vielversprechende Ankündigungen für Kongresse und Messen im Herbst geben Grund für Optimismus. Mit einem Marketingschwerpunkt arbeitet die Niederösterreich Werbung am Comeback des Wirtschaftstourismus, der immerhin für rund ein Drittel der Nächtigungen in Niederösterreich verantwortlich ist. Dazu soll eine vom Convention Bureau Niederösterreich abgewickelte Kongressförderung vom Land Niederösterreich gezielt Organisatoren größerer Events ansprechen.

Tourismuslandesrat Jochen Danninger betont: „Mit Marketing-Maßnahmen und Förderungen wollen wir den Wirtschaftstourismus in Niederösterreich unterstützen. Unsere Kongressförderung hat dem Event-Standort Niederösterreich in guten Zeiten wertvolle Dienste erwiesen und tut dies nun auch in herausfordernden Zeiten. Sie ist ein bewährtes Instrument, um größere Veranstaltungen nach Niederösterreich zu holen. Im Vor-Corona-Jahr 2019 wurden 24 Kongresse und Events mit 5.241 Nächtigungen damit unterstützt“. Ansuchen können Veranstalter wissenschaftlicher Kongresse mit mindestens 60 Teilnehmern, je nach Anzahl der nachgewiesenen Nächtigungen beträgt die Fördersumme zwischen 1.500 und 3.000 Euro.

Obwohl der Sommer im Wirtschaftstourismus als Nebensaison gilt, herrscht laut Prokurist der Niederösterreich Werbung Stefan Bauer im Businesssektor Optimismus: „Derzeit werden vor allem Seminare in Kleingruppen wieder gebucht. Die Organisatoren von Kongressen und größeren Events sind derzeit noch etwas zurückhaltender, aber auch hier wird die Stimmung in der Branche mit jeder Lockerung der Pandemie-Maßnahmen besser. Zumindest für den Herbst laufen die Anfragen und Buchungen gut an und einige nationale und auch internationale Kongresse sind bereits für den Spätsommer fixiert.“

Niederösterreichs große Kongressanbieter konnten bislang schon die Buchungen von drei prestigeträchtigen Kongressen vermelden. Die Convention4u, das Tagungs-Highlight der heimischen Meeting-Branche, findet am 30. und 31. August in Wiener Neustadt in den Kasematten statt. Es werden 150 Teilnehmer aus ganz Österreich erwartet. Am 28. und 29. September tagt das „Banking Summit Vienna“ im Palais Niederösterreich in der Wiener Herrengasse. Es wird mit ca. 200 Teilnehmern gerechnet, die beim DACH-Forum (Forum deutschsprachiger Raum) der Bankenbranche Strategien für die Zukunft entwerfen. Und eine Premiere gibt es in St. Pölten zu feiern: Dort geht vom 5. bis 7. Oktober mit dem Forum Aluminium ein neues, innovatives Branchen-Event über die Bühne, das den rund 200 Teilnehmern ein spannendes Programm mit den neuesten Entwicklungen aus der Wissenschaft und Industrie präsentieren wird.

Auch andere niederösterreichische Kongressanbieter können schon auf größere Veranstaltungen bauen. Das Congress Center Baden heißt vom 1. bis 23. August den Hollywood Music Workshop mit seinen wechselnden Kursen willkommen. Vom 25. bis 28. August bieten die Schmerzspezialisten Liebscher & Bracht in Baden eine Schmerztherapie-Ausbildung für 80 Teilnehmer an, und vom 11. bis 13. November geht hier der 20. Österreichische Chirurgentag über die Bühne. Das AirportCity Space Vienna Conferencing & Coworking lädt vom 22. bis 24. September zur 1st Smart Airports, Cities & Regions Conference & Exhibition, bei der Entscheider aus der ganzen Welt anreisen und drei Tage lang die neuen Anforderungen und Herausforderungen für Flughäfen, Airport Cities und die notwendigen Adaptionen von Baulichkeiten, Verkehrskonzepten und Dienstleistungen an Flughäfen besprechen werden.

Gute Nachrichten kommen auch von den beiden großen Messezentren in Niederösterreich, die im Herbst mit beliebten Großveranstaltungen punkten wollen. Die Messe Tulln öffnet ihre Pforten vom 2. bis 6. September für die Internationale Gartenbaumesse Tulln mit Europas größter Blumenschau. Und die Messe Wieselburg vermeldet gleich drei Messen: Vom 30. September bis 2. Oktober die Fachmesse für Aus- und Weiterbildung SCHULE & BERUF, vom 15. bis 17. Oktober die Baumesse BAU. ENERGIE. WOHNEN. WIESELBURG und am 13. und 14. November die Spezialmesse für biologische Produkte und Nachhaltigkeit bio ÖSTERREICH.

Seit über zehn Jahren ist das Convention Bureau Niederösterreich (CBNÖ) ein verlässlicher Scout, Berater und Ansprechpartner für alle Unternehmen, die in Niederösterreich einen Kongress, ein Meeting, Incentive oder Event veranstalten wollen. Die Mitarbeiterinnen des Convention Bureaus helfen mit praktischem Know-How und unbürokratisch, um für Kunden die passenden Locations in Niederösterreich zu finden.

Weitere Informationen: Büro LR Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at; Niederösterreich Werbung, Marcella Maurer, Telefon 02742/9000-19844, E-Mail marcella.maurer @ noe.co.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse