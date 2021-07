Stadt Wien bietet nächste Woche Impfaktion mit Johnson & Johnson ohne vorherige Anmeldung an

Wien (OTS) - Das Impfangebot am Rathausplatz mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson ist bislang ein voller Erfolg. Da der Wunsch nach einer raschen, unkomplizierten Impfung derart groß ist, wird die Stadt Wien von kommenden Montag bis Sonntag (12.7. bis 18.7) jeweils von 7 bis 19 Uhr eine Woche lang eine weitere Impfaktion mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson im Austria Center Vienna anbieten. Wie bei der eben laufenden Impfwoche mit dem Vakzin von AstraZeneca ist auch kommende Woche keine Anmeldung notwendig. Jede/r, der/die will, kann während der genannten Öffnungszeiten in das ACV kommen und sich umstandslos impfen lassen; mitzubringen ist lediglich ein Personalausweis und wenn vorhanden eine E-Card.

Mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson können Personen über 18 Jahre geimpft werden. Die Impfaktion läuft eine Woche, pro Tag können maximal 2.000 Personen immunisiert werden. Auf der Internetseite des Austria Centers – www.acv.at – wird zudem eine Ampel die Auslastung bei diesem Impfangebot zum jeweiligen Zeitpunkt anzeigen. Aufgrund der begrenzten Parkmöglichkeiten beim ACV ist es zu empfehlen nicht mit dem Auto, sondern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Von vergangenen Samstag bis einschließlich gestern Donnerstag konnten in dem am Rathausplatz aufgestellten Container 769 Personen geimpft werden. Da der Andrang aber wesentlich höher war, erhielten viele Menschen eine Berechtigungskarte und konnten damit sofort oder auch in den nächsten Tagen ihre Impfung im Austria Center Vienna entgegennehmen – ebenfalls mit dem Vakzin von Johnson & Johnson oder mit Biontech/Pfizer, falls die Personen unter 18 Jahre alt waren. Diese Möglichkeit nahmen bisher immerhin 1.876 Menschen wahr und ließen sich ebenfalls ohne vorherige Terminvereinbarung im ACV immunisieren.



Rückfragen & Kontakt:

Norbert Schnurrer

Mediensprecher Stadtrat Peter Hacker

+43 1 4000-81233

E-Mail: norbert.schnurrer @ wien.gv.at