FPÖ – Brückl: Faßmann soll Bayerns Beispiel folgen und auch Luftreiniger in den Klassenzimmern installieren!

Wien (OTS) - „ÖVP-Bildungsminister Faßmann soll dem Beispiel Bayerns folgen und auch in Österreichs Klassenzimmer Raumluftreiniger installieren“, forderte heute FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl. „Bis zum Herbst soll es in allen bayerischen Klassenzimmern einen Luftreiniger geben – dieses Ziel hat der Freistaat Bayern letzte Woche ausgerufen. Warum aber Faßmann in dieser Frage immer noch zaudert, ist langsam nicht mehr nachvollziehbar“, so Brückl.

„Wir haben schon vor einem Monat ein Konzept vorgeschlagen, ausgearbeitet von Professor Dr. Christian Kähler, dem Leiter des Instituts für Strömungsmechanik und Aerodynamik an der Hochschule der Bundeswehr München, das Raumluftreiniger, Trennwände und die üblichen Hygieneregeln beinhaltet. Mit diesem Konzept wären wir ohne Schulschließungen, ohne das Maskentragen und ohne den Testzwang ausgekommen“, erklärte Brückl und weiter: „Der Minister hat bisher 139 Millionen Euro für die Schultests ausgegeben, dieses Geld hätte man besser für die Ausstattung sämtlicher Klassenzimmer mit Raumluftreinigern und Trennwänden verwenden können."

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at