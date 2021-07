FPÖ-Kunasek: „Freiheitliche werden im Sommer politische Akzente setzen!“

Freiheitliche kritisieren Lethargie der Landesregierung und werden im Sommer selbst inhaltliche Schwerpunkte setzen.

Graz (OTS) - Heute starten in der Steiermark bekanntlich die Sommerferien, wobei diese Woche auch die letzte Landtagssitzung vor dem Sommer stattfand. Die Freiheitlichen werden jetzt aber nicht in die vielzitierte „Sommerpause“ übergleiten, sondern vielmehr inhaltlich und politisch mit vollem Engagement weiterarbeiten. Bereits in der nächsten Woche soll eine Initiativenreihe im Bereich Pflege präsentiert werden. Darüber hinaus beabsichtigt der FPÖ-Landtagsklub die Themen Verkehr, Gesundheit und Asyl in den kommenden Wochen verstärkt aufzugreifen. Seit geraumer Zeit zeichnet sich ein zunehmender Migrationsdruck ab und nicht zuletzt aufgrund des furchtbaren Mordes an der 13-jährigen Leonie kann auch der Themenkomplex Asyl und Zuwanderung nicht unbehandelt bleiben. Die regionalen Landtagsabgeordneten der FPÖ werden auch in den jeweiligen Bezirken im Zuge von sommerlichen Bilanzgesprächen inhaltlich zu verschiedenen Herausforderungen Stellung beziehen. Auch der bevorstehende Urnengang in Graz wird natürlich im Fokus sein. „Es ist unsere Aufgabe, als verantwortungsvolle Politiker in einer solch bewegten Zeit präsent zu sein und Antworten auf die drängenden Fragen zu geben. Die Landesregierung verharrt in einer absoluten Lethargie und setzt überhaupt keine wesentlichen Reformschritte, weshalb die FPÖ das Heft des Handels nun vermehrt in die Hand nehmen und den politischen Ton mit entsprechenden Forderungen noch deutlicher vorgeben wird. Die Sommermonate sind für uns jedenfalls keine Phase der ‚Pause‘, sondern eine Zeit der intensiven politischen Arbeit im Sinne unserer Heimat“, erklärt FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek abschließend.





