Kugler: Menschenrechte schützen und Menschenhandel durch verstärkte europäische Zusammenarbeit entgegenwirken

ÖVP-Menschenrechtssprecherin und OSZE-Sonderbeauftragter für Bekämpfung von Menschenhandel besuchen Bosnien und Herzegowina

Wien (OTS) - Die Bereichssprecherin für Menschenrechte sowie Vertriebene der ÖVP und stellvertretende Vorsitzende des Ad-Hoc Komitees für Migration der parlamentarischen Versammlung der OSZE, Dr. Gudrun Kugler, und der Sonderbeauftragte und Koordinator der OSZE für die Bekämpfung des Menschenhandels Dr. Valiant Richey werden vom 11.bBis 14. Juli 2021 einen offiziellen Besuch zur Sondierung der aktuellen Lage in Bezug auf den Menschenhandel in Bosnien-Herzegowina abstatten.

Im Zuge ihrer Reise werden Kugler und Richey Regierungsvertreter wie den Ministerpräsidenten des Kantons Una-Sana sowie den Bürgermeister der Hauptstadt Bihać zu Gesprächen treffen.

Auch ein Austausch mit dem Vorsitzenden sowie Mitgliedern des parlamentarischen Ausschusses für Menschenrechte von Bosnien und Herzegowina, mit Experten der Justiz wie der Oberstaatsanwältin Gordana Tadic, der Leitung der Einsatzgruppe für die Verhinderung von Menschenhandel und illegaler Migration, der Landeskoordination für die Bekämpfung des Menschenhandels stehen auf dem Plan.

Außerdem ist ein Besuch der Flüchtlingslager in Borici sowie Lipa geplant, bei dem die Situation in den Lagern im Vordergrund steht.

Ziele des Besuchs des Ad-Hoc Komitees sind, sich einen Eindruck über die Lage vor Ort zu verschaffen und die Kooperation in der Bekämpfung des Menschenhandels zu stärken. Kugler betont in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit, mit lokalen sowie nationalen Behörden in engem Austausch zu stehen, um Synergien in der gemeinsamen Bekämpfung des Menschenhandels besser zu nutzen. Außerdem sei die Wahrung der menschenrechtlichen Standards im Bereich Flucht und Migration ein wichtiges Anliegen, das im Rahmen der Reise thematisiert wird, so Kugler.

Das Ad-Hoc Komitee für Migration der Parlamentarischen Versammlung der OSZE befasst sich mit Migration und den damit verbundenen menschenrechtlichen, allgemein- sowie sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Folgen und Fragestellungen.

