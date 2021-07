SPÖ-Termine von 12. Juli bis 18. Juli 2021

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 12. Juli 2021:

21.15 Uhr Puls4/Puls24: Sommergespräch mit SPÖ-Parteivorsitzender, Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner.

DIENSTAG, 13. Juli 2021:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt in ihrer Funktion als Berichterstatterin zu Antisemitismus der parlamentarischen Versammlung des Europarats am 7th Global Forum on Combating Antisemitism in Jerusalem von 13. bis 15. Juli 2021 teil.

11.45 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zur Online-Diskussion „Yes, We Care! EU-Strategien gegen den Rückschlag für Frauenrechte durch die COVID-19-Krise” mit EU-Kommissarin für Gleichstellung Helena Dalli, SPÖ-Bundesfrauenvorsitzender Eva-Maria Holzleitner und der EU-Abgeordneten Evelyn Regner (Vorsitzende des Ausschusses für Frauenrechte und Gleichstellung) ein. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/8v22dfd2.

MITTWOCH, 14. Juli 2021:

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Hofburg, Großer Redoutensaal).

DONNERSTAG, 15. Juli 2021:

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Hofburg, Großer Redoutensaal).

10.00 Uhr Ibiza-Untersuchungsausschuss (Camineum, ÖNB).

