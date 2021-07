Korrigierte Öffnungszeiten: Impfcontainer auf der Donauinsel nur von Freitag bis Sonntag geöffnet

Wien (OTS) - Der ab kommenden Samstag auf der Sportinsel gegenüber dem Schulschiff geöffnete Impfcontainer hat nicht wie vermeldet die ganze Woche geöffnet, sondern nur von Freitag bis Sonntag. Impfungen werden daher am Freitag von 14 bis 22 Uhr, am Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr verabreicht. Geimpft wird wie berichtet mit dem Vakzin von Johnson & Johnson. Personen unter 18 Jahren haben die Möglichkeit mit Biontech/Pfizer geimpft zu werden – in diesen Fällen erfolgt der zweite Stich dann im Austria Center Vienna. Eine Anmeldung ist nicht notwendig; pro Tag können zwischen 100 und 130 Personen immunisiert werden.

