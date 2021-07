PULS 24 Sommergespräch mit Pamela Rendi-Wagner am Montag in Schönbrunn

Montag um 21:15 Uhr auf PULS 4 und PULS 24. Davor auf PULS 24: Newsroom Spezial

Wien (OTS) - Bei den PULS 24 Sommergesprächen (jeden Montag, 21:15 Uhr, PULS 4 & PULS 24) trifft Chefreporterin Manuela Raidl die fünf Parteivorsitzenden an einem Ort ihrer Wahl zum Streifzug durch die vergangenen Monate. SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner ist am Montag zu Gast und hat sich für Schönbrunn entschieden. Beim gemeinsamen Spaziergang werden persönliche Themen behandelt, beim anschließenden gesetzten Interview im Großen Palmenhaus wird es politischer: Welche Antworten bietet die Sozialdemokratie bei den drängendsten Themen unserer Zeit? Was antwortet sie Kritiker:Innnen inner- und außerhalb der Partei? Und welche politischen Ziele setzt sie sich?

Bereits um 20:15 Uhr startet auf PULS 24 ein „Newsroom Spezial: Die Sommergespräche“ mit PULS 24 News Anchor Thomas Mohr. Zu Gast: Meinungsforscher Christoph Haselmayer, der die Performance der SPÖ anhand von Zahlen und Daten analysiert und ein aktuelles politisches Stimmungsbild präsentiert. Dazu diskutieren der Journalist und Mediencoach Peter Pelinka und die Kommunikationsberaterin Christina Aumayr-Hajek die Stärken und Schwächen der SPÖ unter Pamela Rendi-Wagner.

Weitere Termine:

19.7.: Herbert Kickl, FPÖ

26.7.: Werner Kogler, Die Grünen

2.8.: Sebastian Kurz, ÖVP

Das PULS 24 Sommergespräch mit Pamela Rendi-Wagner am Montag um 21:15 Uhr auf PULS 4 und PULS 24. Davor um 20:15 Uhr auf PULS 24: Newsroom Spezial: Die Sommergespräche.

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470