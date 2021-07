NÖ Ferienbetreuung: Ferienauftaktfest in der Volksschule Langenlois

LR Teschl-Hofmeister: Viele Ferienbetreuungsprojekte in Niederösterreichs Gemeinden wurden um Zusatzangebote erweitert

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Beisein von Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister fand gestern Vormittag ein Ferienauftaktfest im Rahmen der NÖ Ferienbetreuung in der Volksschule Langenlois statt, wo gemeinsam der Start in die Sommerferien gefeiert wurde. „Auf die Kinder in der Ferienbetreuung wartet auch heuer ein vielfältiges Betreuungsprogramm in Kooperation mit der NÖ Familienland GmbH. Es freut mich besonders, dass viele Gemeinden das vom Land Niederösterreich zusätzlich angebotene Ferienbetreuungsprogramm der Lernwerkstätten und Wissenschafts- und Forschungsworkshops in Anspruch nehmen – wie auch die Stadtgemeinde Langenlois“, erklärt Teschl-Hofmeister. Für viele Familien war es ein herausforderndes Schuljahr und auch die bedarfsgerechte Betreuung der Kinder in der schulfreien Zeit rückte wieder besonders in den Fokus. „Regionale, leistbare Ferienbetreuungsangebote werden von Eltern dringend benötigt, was auch die stetig steigende Nachfrage zeigt. Das Land Niederösterreich reagierte darauf mit einer Investition von 1,2 Millionen Euro für die Ferienbetreuung 2021. Mit Zusatzangeboten wie den Lernwerkstätten und den Wissenschaftsworkshops unterstützt das Land Niederösterreich die Gemeinden zudem dabei, erweiterte Angebote vor Ort zu setzen, die direkt bei den Familien und ihren Kindern ankommen, um sie zu unterstützen und zu entlasten.“

Die NÖ Familienland GmbH holt auf Initiative von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister regelmäßig Best Practice-Beispiele der Ferienbetreuung in niederösterreichischen Gemeinden vor den Vorhang. Diese werden in der Regel im Rahmen eines großen Ferienauftaktfestes in St. Pölten ausgezeichnet. Wie auch bereits im vergangenen Jahr, fand das Ferienauftaktfest heuer nur im kleinen Rahmen an der Volksschule Langenlois statt, wo mit einer Vorstellung des Musik-Theaters kBumm die Ferien gebührend eingeläutet wurden. „Kinder sollen den Sommer genießen und die Eltern und Erziehungsberechtigten, die solche Angebote in Anspruch nehmen möchten, sollen ihre Kinder gut aufgehoben wissen. Mit den vielen Angeboten im Sommer sind abwechslungsreiche und zugleich lehrreiche Ferien für die Schülerinnen und Schüler garantiert. Ich wünsche allen Kindern eine erholsame Ferienzeit und bedanke mich bei allen Mitwirkenden für die Umsetzung dieser Projekte“, betont die Landesrätin.

Für alle Familien, die von zu Hause aus aktiv werden möchten, gibt es eine neue Plattform der NÖ Familienland GmbH: Die Digitale NÖ Lernwerkstatt ermöglicht erstmals allen einen leichten Zugang zu digitaler Lernunterstützung. Infos unter www.noe-lernwerkstatt.digital.

Nähere Informationen: Alexandra Neureiter, Telefon 02742/9005-13490, alexandra.neureiter @ noel.gv.at

