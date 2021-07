GreenBroz Inc. Revolutioniert das Kundenerlebnis mit der Eröffnung einer F&E-Einrichtung und eines Showrooms in Las Vegas

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Führender Anbieter von Technologie zur Verarbeitung von Cannabis nach der Ernte stellt neues Modell zur Optimierung des Kundenerlebnisses vor

GreenBroz Inc. hat heute die Eröffnung seiner Forschungs- und Entwicklungseinrichtung und seines Ausstellungsraums in Las Vegas bekannt gegeben. Diese hochmoderne, 4.600 m2 (50.000 Quadratfuß) große Einrichtung vereint Design, Prototyping, Produktion und einen Showroom unter einem Dach, um den Kunden ein einzigartiges, umfassendes Erlebnis zu bieten.

"Wir wollten unseren Kunden ein zentral gelegenes, bequemes und angenehmes Erlebnis bieten", sagt Cullen Raichart, Gründer und CEO von GreenBroz. "Es ist wichtig für uns, direkt mit den Kunden zu interagieren und gemeinsam an maßgeschneiderten Lösungen für ihre Verarbeitungsanlagen zu arbeiten, und wir dachten uns, dass die Kombination unserer Anlagenerfahrung mit den Weltklasse-Unterhaltungsmöglichkeiten, die Vegas zu bieten hat, perfekt passt."

Die All-Inclusive-Einrichtung bietet den Kunden ein persönliches Erlebnis, das den direkten Kontakt mit den Konstruktions- und Designteams beinhaltet. Kunden können das Rapid-Prototyping-Verfahren in Aktion sehen, direkt mit den Konstrukteuren sprechen und die gesamte Palette der ausgestellten Maschinen sehen, einschließlich des neuen Rise-N-Sort-Systems.

Alle Maschinen und Systeme werden mit Hanf vorgeführt, was das Kundenerlebnis nur noch steigert. GreenBroz verfügt über eine Hanf-Handel-Lizenz des Landwirtschaftsministeriums von Nevada, die die Verwendung von Hanf bei Maschinenvorführungen vor Ort erlaubt. Dies hilft den Kunden, einen realen Überblick über die Effizienz zu bekommen und darüber, wie ein Nachbearbeitungssystem in ihre Anlage integriert werden könnte.

"Die Zeit, die ich in der GreenBroz-Anlage verbracht habe, war von unschätzbarem Wert", sagt Evan Marder, Leiter des Anbaus bei Fleur Cannabis. "Diese Art von Zugang und gut kuratierter Erfahrung vor der Kaufentscheidung ist einmalig. Ihr Engagement, den Kunden aufzuklären, und die Zeit, die sich ihr Team genommen hat, um mir alles in Aktion zu zeigen, haben für eine sinnvolle Erfahrung gesorgt. Das habe ich so noch nicht erlebt und es war unglaublich hilfreich."

GreenBroz Inc. bietet branchenführende automatisierte Erntelösungen für die legale Cannabis-Industrie. GreenBroz ist ein Unternehmen im Besitz von Veteranen und hat sich feiner amerikanischer Handwerkskunst, erstklassiger Maschinentechnik und außergewöhnlichem Kundenservice verschrieben. GreenBroz hilft kleinen, mittleren und großen Anbaubetrieben, ihre eigene Version des amerikanischen Traums zu erreichen. Alle GreenBroz-Geräte werden in der 2019 neu eröffneten Produktionsstätte in Las Vegas in Amerika hergestellt. Dank seiner Handelspartner auf vier Kontinenten macht es GreenBroz ganz einfach, Ihren Bedarf an Erntemaschinen zu decken. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte GreenBroz.com.

