Tausende von Arbeitern sollen in Frankreich umgeschult werden, um mit der Batterie-Revolution Schritt zu halten

Paris (ots/PRNewswire) - EIT InnoEnergy und Frankreich haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die EBA250-Akademie ins Leben zu rufen, mit der Zehntausende von Arbeitskräften für die französische Batterieindustrie um- und weitergebildet werden sollen. Als einer der führenden Akteure im Rahmen der Europäischen Batterie-Allianz (EBA) hat Frankreich - mit drei Gigafactories, die im Jahr 2023 in Betrieb genommen werden sollen - einen wachsenden Bedarf an spezialisierten Ingenieuren und Technikern. Um diese Lücke zu schließen, wird EIT InnoEnergy, das die industriellen Arbeiten im Rahmen der EBA koordiniert, eine Plattform für die gemeinsame Nutzung von Bildungsangeboten anführen, um die Kosten für die Umschulung und Höherqualifizierung drastisch zu senken.

EIT InnoEnergy ist eine Innovationsgemeinschaft, die vom European Institute of Innovation & Technology (EIT) , einer Einrichtung der Europäischen Union, unterstützt wird. Die öffentlich-private Partnerschaft wird die sich abzeichnende Qualifikationslücke adressieren, da bis 2025 rund 800.000 qualifizierte Arbeitskräfte in der europäischen Batterieindustrie benötigt werden. Dazu gehört auch der Mangel an übertragbaren digitalen Fähigkeiten, die benötigt werden, um die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette zu unterstützen, von der Fabrikautomatisierung mit Industrie 4.0 bis zur KI-Anwendung. Die Umschulung der Arbeitskräfte wird von entscheidender Bedeutung sein, um sicherzustellen, dass Europa seine Green-Deal-Ziele erreicht, indem es genügend Batteriekapazitäten vorantreibt, um die Elektrifizierung des Verkehrs und die Dekarbonisierung der Energie zu unterstützen.

Thierry Breton, EU-Kommissar für den Binnenmarkt, begrüßte diese Ankündigung: "Das europäische Batterieprojekt ist das Herzstück unserer Ambitionen für eine grüne, digitale und widerstandsfähige europäische Industrie. Für eine wettbewerbsfähige und nachhaltige EU-Batterie-Wertschöpfungskette ist es unerlässlich, unsere Arbeitskräfte bei der Entwicklung der notwendigen Fähigkeiten zu unterstützen, in Übereinstimmung mit dem Pakt für Qualifikation. Diese Partnerschaft wird bis 2025 150.000 Menschen in Frankreich ausbilden, um die Umstellung von Arbeitsplätzen auf Elektromobilität zu unterstützen und die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Batteriesektors zu steigern."

EIT InnoEnergy plant, sein Schulungsprogramm in Frankreich und in ganz Europa dringend einzuführen, um Personal für Techniker-, Ingenieur- und Forscherpositionen zu qualifizieren. Die Kurse wurden von Experten entwickelt, die derzeit im Batteriesektor arbeiten, und decken eine Reihe von Themen ab, die von Elektromobilität, Haushaltsspeichern und Netzspeichern bis hin zu Recycling und Data Science reichen. Die Module werden von lokalen Schulungsorganisationen online angeboten, obwohl einige eine physische Anwesenheit in lokalen Schulungseinrichtungen erfordern. Jeder Ingenieur oder jede Führungskraft, die im Energiebereich arbeitet, kann sich bewerben.

Diego Pavia, CEO von EIT InnoEnergy, sagte: "Die EBA250-Akademie wird Menschen ausbilden, die die europäische Wertschöpfungskette für Batterien gestalten und betreiben werden, von der Vorstufe bis zum Recycling. Sie stellt sicher, dass wir bis 2025 die jährliche Batterie-Wertschöpfungskette im Wert von 250 Milliarden Euro erreichen können, wie es 2017 geplant war, als der Vizepräsident der Europäischen Kommission Sefcovic die Europäische Batterie-Allianz ins Leben rief und EIT InnoEnergy mit der Leitung des industriellen Ökosystems beauftragte. Es ist auch ein führendes Beispiel dafür, wie es Europa gelingt, sich um die Qualifizierung unserer Menschen zu kümmern und die neuen, wertschöpfenden Arbeitsplätze zu schaffen, die der grüne Wandel erfordert."

Kommissionsvizepräsident Maros Sefcovic, der für die Europäische Batterie-Allianz zuständig ist, kommentierte: "2021 könnte ein weiteres entscheidendes Jahr für die European Battery Alliance werden - auch dank unseres entschlossenen gemeinsamen Handelns zur Bewältigung der schnell aufkommenden Qualifikationsherausforderung. Die neue Batterieindustrie erfordert eine neue Art von Fähigkeiten. Umschulungs- und Weiterbildungsprogramme wie die EBA250-Akademie werden daher dazu beitragen, die Qualifikationen mit den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes in Einklang zu bringen und die soziale Dimension des Aufschwungs in Europa zu stärken. In diesem Zusammenhang freut es mich zu sehen, dass Europa weiterhin ein globaler Hotspot für Batterieinvestitionen ist. Bis 2025 werden wir jedes Jahr genug Batteriezellen herstellen, um mindestens sechs Millionen Elektroautos zu betreiben."

Neben Frankreich führt EIT InnoEnergy die EBA250 Academy bereits in Spanien ein und plant, das Programm im Laufe des Jahres 2021 europaweit auszurollen.

EIT InnoEnergy agiert im Zentrum der Energiewende und ist der führende Motor für nachhaltige Energie. Es bringt die Technologie und die Kompetenzen mit, die zur Unterstützung des Green Deals und der europäischen Dekarbonisierungsziele erforderlich sind.

Als weltweit aktivster Energie-Investor und einer der größten Klimatech - und Erneuerbare-Energie-Tech -Investoren im Jahr 2020 setzt EIT InnoEnergy auf Innovationen in verschiedenen Bereichen. Dazu gehören die Bereiche Energiespeicherung, Transport und Mobilität, erneuerbare Energien sowie nachhaltige Gebäude und Städte - unter Nutzung des bewährten Ökosystems von über 500 Partnern und 23 Anteilseignern.

Bis heute hat es in 500 energieinnovative Industrieunternehmen investiert, von denen einige den Einhorn-Status erreicht haben. Es sind auf dem besten Weg, 16 Milliarden Euro Umsatz zu generieren und haben bis heute 5,5 Millionen Tonnen CO2 eingespart.

EIT InnoEnergy ist die treibende Kraft hinter mehreren europäischen Initiativen, darunter die European Battery Alliance (EBA), das European Green Hydrogen Acceleration Centre (EGHAC) und die European Solar Initiative (ESI).

EIT InnoEnergy wurde 2010 gegründet und wird vom Europäischen Institut für Innovation und Technologie (EIT), einer Einrichtung der Europäischen Union, unterstützt. EIT InnoEnergy hat Büros in ganz Europa und in Boston, USA.

www.innoenergy.com

