Coronavirus: Erklärung zum U-Auschuss-Cluster

Klarstellung von NÖ-Sanitätsdirektorin Dr. Lechner

St. Pölten (OTS/NLK) - Zum aktuellen Corona-Cluster nach dem Ibiza-U-Ausschuss vorige Woche stellt NÖ Sanitätsdirektorin Dr. Irmgard Lechner klar: „Nationalrat Hafenecker hat bei der Testabnahme im Labor als Aufenthaltsadresse eine Adresse in Wien angegeben. Das Labor hat dann den positiven Befund mit der Wiener Adresse in das EMS eingetragen. Die Signalisierung durch das EMS erfolgte daher an die zuständige Wiener Gesundheitsbehörde. Wien hat den NÖ-Sanitätsstab am Montag, den 5.7.2021 informiert. Von Niederösterreich wurden daraufhin alle nötigen Maßnahmen unverzüglich eingeleitet und die Abtretung des Falles an Niederösterreich im EMS angefordert. Alle diese Vorgänge sind dokumentiert und nachverfolgbar.“

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse