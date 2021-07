Winzig/Thaler: "Bremse für den Bauboom lösen"

Preise von Rohstoffen und Baumaterialien steigen stark an - Müssen Versorgung im Binnenmarkt sicherstellen

Straßburg (OTS) - "Die Baubranche kann einen wesentlichen Beitrag für die Rückkehr zu mehr Wachstum und Beschäftigung nach der Pandemiekrise leisten. Und die Zeichen dafür stehen an sich gut, doch bremsen die stark steigenden Preise für Rohstoffe und Baumaterialien um bis zu 60 Prozent seit Jahresbeginn aufgrund vermehrt auftretender Versorgungsengpässe den Bauboom. Wir werden uns auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass die Bremse für den Bauboom gelöst wird", sagen die ÖVP-Europaabgeordneten Angelika Winzig und Barbara Thaler.

"Wichtig ist, dass wir die Wertschöpfungsketten verstärkt nach Europa und Österreich zurückholen, den Handel und die Exportwirtschaft stärken und mehr auf Kreislaufwirtschaft setzen. Diesen Weg zeichnen die Pläne für die Österreichische Rohstoffstrategie 2030 exemplarisch vor", sagt Winzig, Delegationsleiterin der ÖVP im Europaparlament. "Grund für die Preisanstiege sind die Unterbrechungen der globalen Lieferketten in der Pandemie, Cyberattacken in der Logistik und nicht zuletzt die jüngste Blockade des Suez-Kanals, über den rund zwölf Prozent des gesamten Welthandels fließen. Dazu kommt die wachsende Konkurrenz von China und den USA."

Barbara Thaler, Binnenmarktsprecherin der ÖVP im Europaparlament, schlägt in dieselbe Kerbe: "Wir beobachten seit dem Beginn der Pandemie einen Anstieg der Rohstoffpreise, insbesondere im Holzsegment. Seit Sommer 2020 stiegen die Preise für industriell verarbeitetes Holz kontinuierlich um 30 bis teilweise 60 Prozent an. Während Handwerksbetriebe im letzten Jahr ihr Holz noch für zirka 250 Euro pro Quadratmeter einkaufen konnten, müssen sie jetzt 450 Euro aufwenden. Das trifft viele KMU im Baugewerbe, die trotz voller Auftragsbücher die Aufträge schwerer erfüllen können, und am Ende natürlich die Häuslbauer selbst, die mit höheren Kosten und langer Wartezeit rechnen müssen."

"Darum habe ich mich gemeinsam mit Kollegen aus dem Binnenmarktausschuss an den zuständigen Kommissar Thierry Breton gewandt und ihn gebeten, hier entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um die Versorgung im Binnenmarkt sicherzustellen. Die Europäische Kommission formulierte in ihrer Strategie für eine Renovierungswelle das Ziel, die Renovierungsquote in den nächsten zehn Jahren zu verdoppeln und so für mehr Ressourceneffizienz zu sorgen. Dafür sind holzbasierte Werkstoffe unerlässlich", schließt Thaler. (Schluss)

