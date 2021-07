Deutsch gratuliert AKS zu starken Ergebnissen bei LSV-Wahlen

Tolle Erfolge in Wien, Vorarlberg, Salzburg und Oberösterreich - „AKS ist starke Stimme für die Interessen von Österreichs Schüler*innen“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch gratuliert der Aktion kritischer Schüler_innen zum erfolgreichen Abschneiden bei den Wahlen zu den Landesschüler*innenvertretungen (LSV) insbesondere in Wien, Vorarlberg, Salzburg und Oberösterreich. „Die AKS ist eine starke Stimme für die Interessen von Österreichs Schüler*innen“, betont Deutsch. Nach dem historischen Wahlsieg des VSStÖ bei den Wahlen zur Österreichischen Hochschüler_innenschaft ist das gute Abschneiden der AKS bei den LSV-Wahlen ein „weiteres starkes Zeichen einer starken jungen Sozialdemokratie, in der sich viele junge Menschen engagieren und sich für Demokratie, mehr Mitbestimmung und soziale Gerechtigkeit einsetzen!“, betont Deutsch. ****

Besonders gratuliert der SPÖ-Bundesgeschäftsführer der AKS Vorarlberg, die erneut alle drei Landesschulsprecher*innen sowie insgesamt zehn von 12 Mandaten gewinnen konnte. Auch in Wien hat die AKS einen tollen Erfolg hingelegt und erneut die AHS-Landesschulsprecherin sowie insgesamt fünf von acht aktiven Mandaten im AHS-Bereich gewonnen. Im BMHS-Bereich konnte mit fünf von acht Mandaten das Ergebnis des Vorjahres mehr als verdoppelt werden. In Salzburg verfünffachte die AKS ihre Mandate auf fünf von fünf im AHS-Bereich und in Oberösterreich ist die AKS erstmals seit 2015 wieder im AHS-Bereich vertreten und hat dort auf Anhieb drei von acht Mandaten gewonnen. Bei den Technischen und Gewerblichen Lehranstalten (TGLA) hat die AKS drei der vier Mandate gewonnen und stellt den TGLA-Sprecher.

„Eine tolle Leistung!“, unterstreicht Deutsch. „Gerade jetzt – in Zeiten von Corona und Distance Learning – brauchen Schüler*innen eine starke Interessenvertretung. Denn die türkise Regierung lässt die Schüler*innen einfach im Stich. Dabei geht die Bildungsschere in Österreich durch Corona noch weiter auseinander, noch mehr Kinder werden einfach abgehängt. Hier braucht es endlich wirksame Gegenmaßnahmen. Ich danke der AKS für ihren Einsatz und ihr Engagement und wünsche für das kommende Schuljahr viel Erfolg!“, unterstreicht Deutsch. (Schluss) sc/bj

