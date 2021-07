Spatenstich für das neue Gersthofer Platzl

Das Gersthofer Platzl wird zum lebenswerten und verkehrssicheren Grätzlzentrum im Herzen Währings

Wien (OTS) - Nach fast drei Jahren BürgerInnenbeteiligung, ExpertInnengesprächen und intensiver Planungsarbeit ist es nun so weit: Bis Ende August wird das Gersthofer Platzl in Währing attraktiviert und zu einem neuen Grätzlzentrum ausgebaut. Im Fokus stehen Begrünung und Beschattung mit fünf großkronigen Ulmen und Pflanzenbeeten, Sitzgelegenheiten mit einem Trinkbrunnen, Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie Attraktivierung der Öffis, der Gehwege und des Radfahrens. Der Markt wird mit den Maßnahmen ebenfalls aufgewertet. Es werden also jene Ziele umgesetzt, die für die engagierten BürgerInnen am Anfang des Beteiligungs-Prozesses standen. Es wird zudem Platz für einen Bücherschrank geben und eine helle und sickerfähige Pflasterung rundet die Gestaltung des neuen Gersthofer Platzls zwischen Währinger Straße und Gentzgasse ab. Die Umgestaltung wird aus Mitteln des Bezirks und der Stadt Wien getragen.



Bezirksvorsteherin Silvia Nossek beim heutigen Spatenstich: „Es ist symbolisch, dass wir nun in dieser ersten Hitzeperiode des heurigen Sommers endlich mit der Umgestaltung dieser Asphaltwüste starten. Höchste Zeit, dass die vielen hunderten Menschen, die hier täglich unterwegs sind, mehr Platz, mehr Grün, mehr Sicherheit bekommen. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, dass das neue Gersthofer Platzl nun endlich Wirklichkeit wird.“

„Auch ich freue mich, dass der dringend notwendige Umbau nun endlich startet. Nicht nur für das Gersthofer Platzl selbst, sondern für das gesamte Grätzl bedeutet dies eine große Chance. Neben der Schulwegsicherheit wird auch die regionale Wirtschaft sowie das nachbarschaftliche Miteinander belebt werden“, so NEOS-Bezirksrat Johannes Mühlbacher



„Wir haben in den letzten Monaten zahlreiche Plätze und Straßen in der ganzen Stadt in Angriff genommen, um sie grüner und cooler zu machen, erst gestern haben wir die neue Zollergasse eröffnet. Nun wird auf Wunsch des 18. Bezirkes die Aufenthaltsqualität am Gersthofer Platzl erhöht, es wird begrünt und gekühlt. Egal ob man die Öffis nützt und dort umsteigt, am Gersthofer Markt einkauft, mit dem Rad unterwegs ist, den Schulweg über die Gersthofer Straße nutzt oder in der Nähe wohnt – es wird ruhiger, grüner und sicherer“, so Planungsstadträtin Ulli Sima. Es sei nicht einfach, auf so einem engen Platz so viele unterschiedliche Interessen unter einen Hut zu bringen, es galt, die vielzitierte „Quadratur des Kreises“ zu schaffen.



Mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer, Vorrang für die Öffis



Besonders FußgängerInnen werden von dem neuen „Gersthofer Platzl“ profitieren. Im Bereich des Marktes und im Anschluss an die Herbeckstraße werden die derzeit schmalen Gehsteige deutlich breiter. Dadurch werden auch die Querungen über die Gersthofer Straße wesentlich kürzer und für die Zufußgehenden damit sicherer. In der Gentzgasse, bei der stark frequentierten Querung zwischen Marktgeschäften, Straßenbahnstationen und Supermarkt, sorgt eine Fahrbahnanhebung für mehr Sicherheit.

Und auch für den Radverkehr und den öffentlichen Verkehr gibt es Verbesserungen: Die von der Kreuzgassenbrücke kommende Busspur mit Radverkehr, die derzeit bei der Währinger Straße endet, wird über das Platzl weitergeführt, die Haltestelle der Buslinie 10A vor die Schnellbahnstation „Gersthof“ verlegt und mit einem Fahrgast-Unterstand ausgestattet. Ab der Haltestelle wird der Bus bevorrangt in der Autospur, der Radverkehr in einem eigenen Radstreifen bis zur Gentzgasse weitergeführt.



