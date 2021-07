Junge ÖVP: Herzliche Gratulation der Schülerunion!

Schülerunion ist mit 22 von 29 Mandaten bei der Wahl zur Bundesschülervertretung der klare Wahlsieger

Wien (OTS) - „Ich gratuliere der Schülerunion sehr herzlich zu ihrem großartigen Wahlerfolg, bei dem sie erneut bewiesen hat, dass konstruktive Vertretungsarbeit bei den Schülerinnen und Schülern in ganz Österreich sehr gut ankommt – gerade auch während der Corona-Krise“, so die Bundesobfrau der Jungen ÖVP und Nationalratsabgeordnete Claudia Plakolm anlässlich der Schülervertretungswahlen.

Mit mehr als 30.000 Mitglieder ist die Schülerunion die größte Interessensvertretung der Schülerinnen und Schüler in ganz Österreich. Nach dem diesjährigen Wahlerfolg wird sie auch in Zukunft die Mehrheit der Landesschulsprecher und den Bundesschulsprecher stellen und dadurch die professionelle Arbeit der letzten Jahre weiter fortsetzen können.

„Mein Dank gilt allen Funktionärinnen und Funktionären in allen Bundesländern und dem Bundesvorstand rund um Bundesobmann Anthony Grünsteidl für das große Engagement in den letzten Wochen und Monaten. Ich freue mich darauf, die gute Zusammenarbeit im nächsten Jahr weiter fortzusetzen!“, so Claudia Plakolm abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Junge ÖVP

Esther Salzmann

01 40126 444 esther.salzmann @ junge.oevp.at