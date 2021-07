Start der 25. „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Staffel am 12. Juli: Mit sechs Singles aus Kärnten, der Steiermark, OÖ und Wien

Um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Jubiläum für ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“! Das 1997 gestartete erfolgreiche ORF-Kultformat geht heuer in seine 25. Saison. In zehn neuen Folgen begleitet zum zweiten Mal Nina Horowitz als Interviewerin und Gestalterin Menschen aus ganz Österreich auf ihrer Suche nach dem ganz persönlichen Liebesglück. Die Auftaktsendung am Montag, dem 12. Juli 2021, um 20.15 Uhr in ORF 2 führt das Publikum gleich in vier Bundesländer, wo sich drei Damen und drei Herren vorstellen. Los geht’s in Kärnten, wo zwei Singles zu Hause sind, zwei weitere Kandidaten der ersten Folge kommen aus der Steiermark, zwei aus Oberösterreich und Wien. Darunter ist die lebenslustige und sportliche Steirerin Astrid, die u. a. verrät, dass sie als 22-Jährige eine rauschende Sommernacht mit Udo Jürgens verbracht hat. Ihr Traummann darf charmant und sexy sein, aber keinesfalls ein Pascha. Die Hoffnung, nicht nur anderen, sondern auch einmal sich selbst Glück zu bringen, hat der Schlager-singende Rauchfangkehrer Guido aus Oberösterreich. Bestärkt durch den Hinweis von „Sexpertin“ Gerti Senger, dass Frauen Männer mit Glatze bevorzugen, träumt er hingegen von einer langhaarigen neuen Partnerin an seiner Seite.

Alle Kandidatinnen und Kandidaten im Überblick:

Andi, 69-jähriger Gastronom in Ruhestand aus Kärnten, findet, dass er „ein bunter Hund“ ist. Er verkleidet sich auch gern: „Zum Beispiel hab’ ich ein lustiges Kostüm. Das schaut aus wie das frühere Testbild vom ORF nach Sendeschluss.“ Und so kann es schon vorkommen, dass Andi in dieser farbenfrohen Adjustierung zu „I Can’t Get No Satisfaction“ von den Rolling Stones im Wohnzimmer herumwirbelt. Der aktive, sportliche Single wäre als junger Mann gerne Schauspieler geworden. Daraus wurde leider nichts. Aber so reizt ihn auch heute noch vieles, was nicht ganz der Norm entspricht. Andi hält sich körperlich sehr fit, in seinem Garten hat er für sein Training extra einen eigenen Kletterbaum gebaut: „Da komm ich trotz meiner zwei künstlichen Knie noch schnell rauf.“ Aber es geht bei ihm auch ruhiger zu: Wenn er zum Beispiel auf der Couch liegt und dem fleißigen Saugroboter bei der Arbeit zuschaut. Über die „Liebesg’schichten“ möchte der vitale Kärntner seine neue Flamme finden, eine sportliche, schlanke Dame, die gern auch um einiges jünger sein kann: „So zwischen 48 und 60 Jahre. Und bitte keine Katzenmutti. Ich bin allergisch gegen Katzenhaare.“ An der Treue haperte es in früheren Romanzen manchmal, gibt Andy jetzt im Nachhinein zu. Aber: „Ich habe mir fest vorgenommen, dass ich in Zukunft immer treu bin, denn ich bin ja auch nicht mehr 25.“

Astrid, 64-jährige medizinische Angestellte aus der Steiermark, möchte gerne einen neuen Lebenspartner kennenlernen: „Ein Traummann ist für mich der Mann, mit dem ich meine Träume leben kann“, konkretisiert die Grazerin ihre Zukunftsfantasien: „Der neue Partner sollte mit mir tanzen gehen und gern auch Golf spielen.“ Die modisch gekleidete, quirlige Mitt-Sechzigerin geht nicht gern in hohen Absätzen spazieren: „Ich bin eher der ‚Ballerina‘-Typ Frau, eben sportlich!“ Was nicht heißt, dass Astrid sich nicht für ein Date mit dem Traummann auch mal „aufmascherln“ würde. Der Neue in ihrem Leben sollte zwischen 57 und 69 Jahre alt sein, charmant und sexy. Eines jedoch nicht: „Ein Pascha. Wenn jemand anruft und fragt, ob das Essen schon fertig ist, ist er bei mir an der falschen Adresse.“ 30 Jahre lang war die seit zwei Jahren Geschiedene verheiratet. Mit ihrem Ex-Mann versteht sich die Mutter von zwei erwachsenen Söhnen gut. Sie ist in ihrem Leben für viele Dinge dankbar und schreibt diese täglich in ein Dankbarkeits-Tagebuch. Besonders gerne erinnert sich die Steirerin an eine rauschende Nacht in ihrer Jugend. Denn die verbrachte Astrid im Alter von 22 Jahren mit Udo Jürgens: „Ich verrate nicht alle Details, aber ich bin erst wieder in den Morgenstunden nach Hause gekommen …“

Guido, 52, Rauchfangkehrer aus Oberösterreich, weiß, dass viele Menschen sich freuen, wenn sie ihm in seiner feschen Montur auf der Straße begegnen. Rauchfangkehrer bringen bekanntlich Glück. Nur sich selbst bringt er es nicht. Noch nicht, bedauert der 52-Jährige:

„Naja, was die Frauen betrifft, habe ich teilweise im Leben auch Pech gehabt.“ Zweimal war Guido verheiratet. Seine große Liebe ist einst leider fremdgegangen. Jetzt soll die Traumfrau endlich kommen, um zu bleiben: „Ich bin vielleicht ein bisschen altmodisch, aber eben auf eine Beziehung für die Ewigkeit aus“, erklärt der Oberösterreicher seinen Liebes-Fahrplan. Er würde sicher nicht „nein“ sagen, wenn er das „Gesamtpaket“ findet. Hübsch, nett, ehrlich und treu soll seine Partnerin sein. Und, „schlank bis normal von der Figur her.“ Das möchte der durchtrainierte Single, der in seiner Freizeit leidenschaftlich mit voluminöser Stimme Schlager singt, schon betonen. Der überzeugte Glatzenträger liebt langhaarige Frauen. Dass er selbst keine wilde Mähne mehr vorweisen kann, stört ihn nicht. Guido erinnert sich genau daran, dass „Sexpertin“ Gerti Senger einmal in ihrer Kolumne geschrieben hat, dass Frauen Männer mit Glatze angeblich sogar bevorzugen: „Sie ist ja Frau Doktor. Dann muss es ja stimmen“, lacht er und freut sich noch heute darüber.

Susanna, 37, Feinkostmitarbeiterin aus Wien, liebt Horrorfilme. Die Corona-Pandemie hat sie bisher als eine sehr prägende Zeit in ihrem Leben erlebt: „Deshalb hab’ ich mir sogar Chucky, die Mörderpuppe, mit dem Schriftzug ,Corona‘ drüber auf mein Schienbein tätowieren lassen. Ich bin eben eine verrückte Nudel.“ Die alleinerziehende Mutter eines siebenjährigen Sohnes sucht über die Sendung einen neuen Partner, am besten für immer. „Dunkle Typen“ gefallen ihr gut, er dürfte aber auch eine Glatze haben, damit hätte sie gar kein Problem. Ein Mann, der darauf besteht, dass man sich immer weiterbilden muss, wäre nichts für die lebenslustige Wienerin: „Ich les’ gar nicht so gern“, gibt die humorvolle Singlefrau zu. Sie könnte sich aber sehr für einen gelernten Masseur begeistern, denn massiert zu werden ist für sie einfach etwas Wunderbares.

Die 37-Jährige arbeitet in einer Feinkostabteilung in einem Supermarkt. Sie ist gern „Wurschtverkäuferin“, doch als Kind hatte sie einen ganz anderen Berufswunsch: „Ich wollte Leichenbestatterin werden. Da hat man ruhige Kundinnen und Kunden.“

Charly, pensionierter Bauführer aus der Steiermark, 70 Jahre, hat den guten Rat seiner Hausärztin befolgt, die ihm eine ganz bestimmte Medizin verschrieben hatte: „Bewirb dich endlich bei den ‚Liebesg’schichten‘. Das ist ja nicht mehr mitanzusehen, dass du keine Frau findest“, waren ihre Worte. Diesen Sommer will Charly seinen Status in Liebesdingen endlich von „single“ in „verliebt“ ändern. Seine Traumfrau sollte sich selbstbewusst geben und viel Humor haben: „Denn sonst hält sie mich gar nicht aus“, ist er überzeugt. Der Oststeirer wünscht sich eine „nicht zu voluminöse Nichtraucherin, die keine ,Pumpanöllas‘ trägt“. Eine weiblich gekleidete Dame soll in Zukunft an seiner Seite sein. Sie darf auch gern nackt sein, betont der FKK-Anhänger. Denn eines vermutet der Singlemann: „Wer FKK liebt, ist von Natur aus nicht prüde.“ Charlys erste Frau war seine große Liebe. Sie ist sehr jung gestorben. Auch wenn es lange her ist – einmal im Monat besucht er ihr Grab: „Ich bin nicht nur der harte Hund!“ In ihm schlummert auch ein weicher Kern, betont er. Das Malen ist seine große Leidenschaft, auch Fischen geht er gerne. Jetzt fehlt Charly nur noch eine Frau, die ihn nimmt, wie er ist: „Es wäre ja möglich, dass irgendjemand in der Weltgeschichte herumsaust, der genauso irre ist wie ich.“

Bine, Pflegeassistentin aus Kärnten, 53 Jahre, möchte sich in keinen Bauern verlieben. Sie hat gar nichts gegen Landwirte, sondern fürchtet sich nur wahnsinnig vor Kühen. Als Kind hatte die Kandidatin ein einprägsames Erlebnis mit einer laut muhenden Kuh, die sie verfolgt hat – daran erinnert sie sich noch heute genau. Aber: „Ein starker Partner kann mich ja in Zukunft auf der Wiese beschützen“, lacht sie. Groß soll ihr Traummann sein, positiv eingestellt, freundlich und das Herz am rechten Fleck haben. Was Bine aber noch besonders gut gefällt, ist ein schöner „Knackarsch“, da macht die fröhliche Kärntnerin kein Geheimnis draus. Auch Sexualität hat für sie einen sehr hohen Stellenwert: „Es ist nun einmal die schönste Nebensache der Welt!“, erzählt sie verschmitzt. Mit ihrem 78-jährigen Vater lebt sie in einer WG, das muss der neue Mann in ihrem Leben akzeptieren: „Wir haben aber beide unsere Freiheiten, ich habe mein eigenes Leben und mein Vater auch. Er kümmert sich allein um sich“, erzählt Bine. Sie isst übrigens für ihr Leben gerne Heidelbeer-Palatschinken. Wer weiß, vielleicht findet sich unter den Zuschauern ein Mann, der sie gerne mit hausgemachten Palatschinken überraschen will …

