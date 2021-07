Bundesheer stellt fast 70 Prozent des österreichischen Olympia Kaders

Am 08. Juli 2021 fand in Wien die Verabschiedung des österreichischen Olympia Kaders statt

Wien (OTS) - 52 Heeressportlerinnen und Heeressportler treten für Österreich bei den Olympischen Spielen in Tokio an. Damit stellt das Österreichischen Bundesheer knapp 70 Prozent, aller Sportlerinnen und Sportler die unter der rot-weiß-roten Flagge in Tokio um Medaillen kämpfen. Die Olympia Mannschaft versammelte sich am Donnerstag in der Rossauer Kaserne und wurde durch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner verabschiedet.

Das Österreichische Bundesheer entsendet seine Sportlerinnen und Sportler in den Disziplinen Kanu, Leichtathletik, Sportklettern, Triathlon, Rudern, Segeln, Turnen, Tischtennis, Schießen, Rad, Judo, Schwimmen, Gewichtheben, Badminton, Karate, Reiten und Moderner Fünfkampf. Mit Zugsführer Tanja Frank und Zugsführer Thomas Zajac befinden sich die einzigen Olympia-Medaillen Gewinner Österreichs von 2016 im Kader. Sie konnten sich in Rio im Segeln die Bronze-Medaille sichern.

In der Sportart Karate, die nächstes Jahr schon wieder nicht olympisch sein wird, konnte sich mit Bettina Plank ebenfalls eine Heeressportlerin qualifizieren.

Das Heeressportzentrum fördert mit seinen zehn Heeres-Leistungssportzentren seit 1962 den österreichischen Leistungssport. Derzeit sind über 450 Personen Teil des Förderprogramms des Heeressports. Traditionell stellt der Heeressport zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei sportlichen Großveranstaltungen wie den Olympischen Spielen, Europa- und Weltmeisterschaften. Diese konnten zahlreiche Erfolge und Medaillen für Österreich erringen.

