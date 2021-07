Los geht’s mit dem Ottakringer Kultursommer!

Unter dem Motto "Wien dreht auf" bietet Ottakring ab heute ein vielfältiges Kulturprogramm

Wien (OTS/SPW) - Heute startet unter dem Motto „Wien dreht auf“ der Ottakringer Kultursommer. Konzerte gibt es in ganz Wien seit Anfang Juli bis Mitte August 2021 - den heurigen Ottakringer Standort findet man im Kongresspark unter den großen Platanen direkt neben dem Kongressbad.

Täglich von Donnerstag bis Sonntag finden pro Abend jeweils 2 Vorstellungen, eine um 18:30 Uhr und eine um 20 Uhr, bei freiem Eintritt statt. Außerdem bietet der Kultursommer täglich von Freitag bis Sonntag um 10:30 Uhr ein buntes Kinderprogramm.



„Es freut mich besonders, dass die Stadt Wien das erfolgreiche Konzept des Wiener Kultursommers 2020 weiterführt und damit Kultur an den unterschiedlichsten Ecken Wiens fördert“, betont Gemeinderat Christian Oxonitsch.



„Das bunte Kultur- und Kinderprogramm unter den kühlenden Bäumen unseres Kongressparks bietet vielen Bewohner*innen ein dezentrales & vielfältiges Kulturprogramm, was uns als Bezirk natürlich besonders freut“, so Bezirksvorsteher Franz Prokop.



Alle Infos zum Programm sowie zu allen Sicherheitsbestimmungen finden Sie hier.



