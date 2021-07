Von Werten der Bienen, Euros und Menschen

Netzwerk "PILGRIM": Bildung für Nachhaltigkeit braucht Vertrauen und Spiritualität

Wien (OTS) - Das Schulnetzwerk "Pilgrim" hat an diesem Schulschluss neue Schulen gewonnen, die über die Werte der Biodiversität an Hand der Bienen gearbeitet haben. Mit der unbezahlten Arbeit der Bienen werden Feldfrüchte und Obstbäume bestäubt und dabei Honig gewonnen. Dies ist wesentliche Grundlage für die nachhaltige Landwirtschaft und Erhalt der Lebensmittel für die Menschen. Damit hat die NÖMS Payerbach in allen Gegenständen und in allen Klassen fächerübergreifend gearbeitet und dabei die spirituelle Dimension der Bildung besonders hervorgehoben. Alle Konfessionen und Religionen der nunmehr 272 "Pilgrim-Schulen" sind darin eingebunden, teilte der Initiator des Netzwerkes, Johann Hisch, mit.

Die beiden Lockenhauser Naturpark-Schulen – Volksschule und Neue Mittelschule – haben sich in den beiden Jahren mit den Aussagen von der Enzyklika Laudato Si zum Umgang mit den Ressourcen dieser Erde sowie mit dem Thema der Biodiversität an Hand der lokalen Apfelsorten auseinander gesetzt. Damit konnten Kinder lernen, mit den Gegebenheiten vor Ort in eine neue Beziehung zu treten.

Zu den Themen von Spiritualität und Nachhaltigkeit hat sich auch die Evangelische Pfarre Bruck an der Leitha & Hainburg an der Donau in vielfältigen Aktivitäten unter dem Projekttitel „Zukunftsfähiges Leben in unserer Pfarrgemeinde“ engagiert. Natur im Garten, Carsharing, sowie Radeln in die Kirche waren u.a. Projekte, bei denen vorwiegend Jugendliche angesprochen wurden und daher besonderen Nachhall gefunden haben. Es ist dies die erste Evangelische Pfarre, die mit PILGRIM kooperiert.

Als einziges Schulkonzept in Österreich seiner Art bietet Pilgrim die religiös-ethisch-philosophische Dimension bei der Bildung für Nachhaltige Entwicklung in allen Gegenständen an. Damit wird die Sinndimension im Umgang mit der Schöpfung besonders hervorgehoben, was sich in den eingereichten Projekten ablesen lässt. Derzeit umfasst das Netzwerk bereits 272 Schulen und Bildungseinrichtungen in mehreren europäischen Ländern, wie Polen und Ungarn und sogar in Peru. In diesem Verständnis braucht Bildung für Nachhaltigkeit Vertrauen und Spiritualität.

