Sponsionen an der FH Salzburg: Über 400 neue Absolventinnen und Absolventen

Salzburg/Puch-Urstein/Kuchl (OTS) - 284 Bachelor- und 105 Masterabsolventinnen und -absolventen sowie 19 Lehrgangsteilnehmer*innen haben im Sommer ihr Studium an der FH Salzburg erfolgreich abgeschlossen. Nach drei „Corona-Semestern“ konnten die Abschlussfeiern wieder am Campus Urstein stattfinden.

Die Freude des Wiedersehens war groß. Bei den Sponsionen, die von 6. bis 8. Juli im Audimax der FH Salzburg stattfanden, wurden die Absolventinnen und Absolventen für ihren erfolgreichen Studienabschluss gefeiert. FH-Rektor Gerhard Blechinger freute sich besonders, nach einem schwierigen Studienjahr die Studierenden wieder in Präsenz zu treffen: „Großer Einsatz und Kreativität waren in den vergangenen drei Semestern auf beiden Seiten erforderlich: bei der Hochschule und den Studierenden. Daher ist es umso schöner, dass wir nun unter diesen Umständen die Abschlüsse vor Ort und gemeinsam feiern können.“

Mittlerweile sind über 11.000 Absolventinnen und Absolventen der FH Salzburg als begehrte Fach- und Führungskräfte tätig und tragen wesentlich zum Erfolg der Region bei. „Unsere Bachelor- und Masterstudiengänge bieten beste akademische Ausbildung mit hohem Praxisbezug. Moderne Infrastruktur und ein zeitgemäßes Campusleben machen die FH Salzburg zum attraktiven Studienort. Unsere Alumni sind stark gefragt und job-ready“, berichten die beiden FH-Geschäftsführer Doris Walter und Raimund Ribitsch.

Erste Absolvent*innen Wirtschaftsinformatik & Digitale Transformation

Bei den diesjährigen Graduierungsfeiern gab es zudem ein weiteres Highlight: Die ersten Absolventinnen und Absolventen feierten den Abschluss des Bachelorstudiums Wirtschaftsinformatik & Digitale Transformation. 2018 gestartet, werden Studierende als Expertinnen und Experten in den Bereichen IT und Betriebswirtschaft ausgebildet.

Nick Pichler ist einer der ersten Absolventen des Studiengangs Wirtschaftsinformatik & Digitale Transformation. Nach mehrjähriger praktischer Erfahrung als Projektleiter in der Automobilbranche startete er sein Studium: „Ich wollte noch mehr über die Abläufe in Unternehmen verstehen und da war die Kombination aus Wirtschaft und Technik genau richtig für mich“. Der Tennengauer möchte seine akademische Karriere weiter fortsetzen und hat sich für das neue Masterstudium Business Informatics an der FH Salzburg beworben.

Die FH Salzburg gratuliert allen Alumni 2021 herzlich zum erfolgreichen Abschluss ihres Studiums!

Rückfragen & Kontakt:

Fachhochschule Salzburg GmbH

Sigi Kämmerer

Hochschulkommunikation & Marketing, Pressesprecher

0676/847795502

medien @ fh-salzburg.ac.at

www.fh-salzburg.ac.at