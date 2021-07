EURO 2020: Bis zu 1,5 Millionen sahen England – Dänemark

EM-Finale Italien – England am 11. Juli, ab 18.00 Uhr live in ORF 1

Wien (OTS) - Auch das zweite Halbfinale zwischen England und Dänemark entwickelte sich gestern, am 7. Juli 2021, zum TV-Hit: Bis zu 1,490 Millionen ließen sich das Spiel in der zweiten Halbzeit nicht entgehen, im Schnitt waren 1,397 Millionen bei 51 Prozent Marktanteil (58 bzw. 59 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF 1 live dabei.

Und somit heißt das große Finale am Sonntag, dem 11. Juli, Italien – England. ORF 1 berichtet an diesem Tag bereits ab 18.00 Uhr zunächst mit einem Rückblick auf diese spektakuläre und trefferreiche EURO und startet ab 18.55 Uhr den Countdown. Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Roman Mählich machen es sich im Studio bequem, der Kommentator in London ist Oliver Polzer.

Auch das gestrige Streamingangebot zum zweiten Halbfinal-Spiel der UEFA EURO 2020 auf ORF-TVthek, sport.ORF.at und ORF Fußball (Web und Apps) wurde intensiv genutzt: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote zum gestrigen Halbfinalspiel England – Dänemark österreichweit insgesamt 274.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 987.000 Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 15,2 Mio. Minuten.

Wer via Web oder App live mit dabei sein will, kann österreichweit alle ORF-TV-Übertragungen über die ORF-TVthek-Live-Streams mitverfolgen, die auch auf sport.ORF.at und ORF Fußball angeboten werden. Die gesamten Spiele sowie Highlights zum Nachsehen gibt es dann jeweils 24 Stunden lang als Video-on-Demand. Als spezielles Service bietet die ORF-TVthek bei ausgewählten Spielen auch Zusatz-Live-Streams mit weiteren Kameraperspektiven an, z. B. Tactical Feeds mit Stadion-Atmosphäre ohne Kommentar oder Team-A- und Team-B-Feeds (Ankommen im Stadion, Bank während des Spiels etc.). Die Zusatz-Live-Streams sind auch via sport.ORF.at und ORF Fußball abrufbar.

