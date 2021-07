Wiener Ärztekammer: Ärztliche COVID-Atteste weiterhin gültig

Zugang zur QR-Code-Erstellung für Testzertifikate muss aber vom Gesundheitsministerium endlich auch für Ordinationen ermöglicht werden

Wien (OTS) - „Nach intensiven Interventionen ist es uns gelungen, dass Antigentests, die von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in Wien durchgeführt werden und für die die Patientinnen und Patienten ein Attest erhalten, auch weiterhin anerkannt werden“, sagt Thomas Szekeres, Präsident der Ärztekammer für Wien. In der Begleitverordnung der Stadt Wien zur 2. COVID-19-Öffnungsverordnung des Bundes waren ursprünglich nur Atteste aus COVID-Teststraßen oder Apotheken anerkannt. „Damit können sich jetzt wieder alle Wienerinnen und Wiener bei den Ärztinnen und Ärzten ihres Vertrauens auf Corona testen lassen und bei einem negativen Ergebnis mit dem ausgedruckten Attest alle Freiheiten, die uns die Öffnungsschritte erlauben, in Anspruch nehmen“, ergänzt Johannes Steinhart, Obmann der Kurie niedergelassene Ärzte und Vizepräsident der Ärztekammer für Wien. ****

Gleichzeitig fordert die Ärztekammer aber das Gesundheitsministerium dazu auf, endlich auch den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten die technische Anbindung an das für international gültige Atteste notwendige QR-Code-System bereitzustellen. Derzeit können QR-Codes noch nicht auf den ärztlichen Attesten in den Ordinationen vermerkt werden. Steinhart:

„Den Ordinationen muss daher umgehend der Zugang zu allen erforderlichen Systemen ermöglicht werden, damit in den Niederlassungen auch Testzertifikate mit modernem Handling durch Scan bei Kontrolle und internationaler Gültigkeit ausgestellt werden können.“ (bs)

Rückfragen & Kontakt:

Ärztekammer für Wien

Mag. Bernhard Salzer

0664/8109692

salzer @ aekwien.at

http://www.aekwien.at