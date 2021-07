First Responder: Polizisten retten 71-Jährigem das Leben

Vorfallszeit: 24.06.2021, 16:00 Uhr, Vorfallsort: 4., Wiedner Hauptstraße

Wien (OTS) - Beamte der Polizeiinspektion Taubstummengasse und der Wiener Bereitschaftseinheit (BE) führten am 24.06.2021 gegen 16:00 Uhr bei einem 71-jährigen Mann Reanimationsmaßnahmen durch, nachdem dieser vor einer Bankfiliale auf der Wiedner Hauptstraße zusammen-gebrochen war. Bezirksinspektor Oliver R., ein Beamter außer Dienst, nahm die dramatische Situation beim Vorbeifahren wahr und unterstütze seine Kollegen bei der Herzdruckmassage und beim Anlegen des Defibrillators, der jedoch nicht auslöste. Oliver R, ein ausgebildeter Sanitäter, koordinierte die Amtshandlung bis zum Eintreffen der Berufsrettung Wien, die die weitere notfall-medizinische Versorgung übernahm. Der 71-Jährige wurde daraufhin wegen des Verdachts eines Herz-Kreislaufstillstandes in ein Spital gebracht und befindet sich mittlerweile auf dem Weg der Besserung.

Einmal mehr zeigt sich, dass die Einbindung der Polizisten in die Rettungskette und die Ausstattung mit Defibrialltoren durch den Verein Puls Leben retten kann.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Markus Dittrich

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at