„Zurück zur Natur“: Neue Ausgaben am 11. Juli und 18. Juli in ORF 2

Maggie Entenfellner unterwegs im Traisental und der Kraft der Kräuter auf der Spur

Wien (OTS) - Die schönsten Seiten des Land- und Stadtlebens: Maggie Entenfellner präsentiert sonntags jeweils um 17.35 Uhr in ORF 2 zwei neue Ausgaben von „Zurück zur Natur“ über ganz spezielle Menschen und ihre Beziehung zur Natur – und das in Österreichs schönsten Regionen. So besucht Maggie Entenfellner am Sonntag, dem 11. Juli 2021, das Traisental. In einer weiteren Ausgabe am Sonntag, dem 18. Juli, ist sie der Heilkraft der Kräuter auf der Spur.

„Zurück zur Natur: Traisental“ am 11. Juli

In dieser Ausgabe geht es in eine der kleinsten, aber auch ältesten Weinregionen Österreichs, in der hoch prämierte Weine produziert werden. Das Traisental liegt entlang der malerischen Traisen. Die Spezialität von Haubenkoch Mike Nährer ist es, Altes wieder zu entdecken und neu zu interpretieren. Der Bio-Obstbauer Lorenz Lindner hat sich die Vielfalt seiner Obstkulturen und die nachhaltige Bodenpflege zur Aufgabe gemacht. Und Maggie Entenfellner besucht die älteste Forellenzucht Österreichs und lernt von Johann Haimel, wie wertvoll Wasser ist.

„Zurück zur Natur: Die Kraft der Kräuter und Heilpflanzen“ am 18. Juli

Kräuter wachsen fast überall. Ihre Kraft wird in ganz Österreich genutzt – ob als Nahrung, als Zutat für Kosmetika oder als Heilmittel. In Kärnten setzt Kräuterexpertin Annette Wallner auf die Heilkraft der Natur. Ihre große Leidenschaft ist das Räuchern. Den Lechtaler Kräutern hat sich Heilpflanzenexperte Jo Wildanger verschrieben. Wenn er gerade nichts ausgräbt, gräbt er was ein. Und Maggie Entenfellner besucht Naturkosmetikerin Traudi Kanzian, die ganz auf die Kräfte der regionalen Pflanzen setzt.

Weitere neue Folgen:

1. August: „Zurück zur Natur – Natur und Nahrung“

8. August: „Zurück zur Natur – Leben am Berg“

