Ein mörderisch spannender Landkrimi-Sommer in ORF 1

Dacapo-Reigen für ORF-Erfolgsformat ab 10. Juli

Wien (OTS) - Während die Dreharbeiten zum nunmehr 25. ORF-Landkrimi („Zu neuen Ufern“, AT) erst vor Kurzem zu Ende gegangen sind, geht es mit einem Dacapo-Reigen on air wieder zurück an den Start. Zum Auftakt gehen Nina Proll und Karl Fischer am Samstag, dem 10. Juli 2021, in ORF 1 in Michael Glawoggers „Die Frau mit einem Schuh“ noch einmal auf Spurensuche nach Niederösterreich. Von dort geht es weiter nach Wien („Höhenstraße“, 24. Juli) und über Kärnten („Wenn du wüsstest, wie schön es hier ist“, 31. Juli) und Tirol („Sommernachtsmord“, 7. August) nach Salzburg („Das dunkle Paradies“, 14. August).

Mehr zum Auftaktfilm

Landkrimi „Die Frau mit einem Schuh“ (Samstag, 10. Juli, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Nina Proll, Karl Fischer, Edita Malovčić, Johannes Krisch, Robert Palfrader und Wolf Bachofner; Drehbuch und Regie: Michael Glawogger (Jahr: 2014)

In einem Schotterteich in der Nähe von Wiener Neustadt schwimmt dunkles Haar. Und bei einer Wehr wird ein Fuß mit einem Damenschuh gefunden. Polizeidienststellenleiterin Franzi (Nina Proll) und ihr älterer Kollege Michael (Karl Fischer) sehen sich mit einem wachsenden Puzzle von Leichenteilen konfrontiert. Die Zentrale in Wiener Neustadt stellt fest, dass sie von derselben Person stammen. Aber von welcher? Seit einem Ausbruch aus der nahe gelegenen Vollzugsanstalt vor einem Jahr ist in der Gegend nichts passiert. Dann taucht der sonderbare Mechaniker Gerry (Johannes Krisch) mit einem blauen Kombi auf, der damals eine Rolle gespielt haben soll. Zufall?

„Die Frau mit einem Schuh“ ist eine Produktion der Lotus Film GmbH in Koproduktion mit dem ORF, gefördert vom Fernsehfonds Austria und dem Land Niederösterreich.

Alle bisherigen Ausgaben der kompletten Landkrimi-Reihe finden sich zum Streamen auf Flimmit (https://flimmit.at).

Neues an der Landkrimi-Front

Abgedreht und voraussichtlich 2021 auf Sendung sind die Landkrimis „Vier“ (Niederösterreich), „Flammenmädchen“ (Salzburg) sowie „Steirertod“ und „Steirerrausch“. „Zu neuen Ufern“ (AT, Oberösterreich) ist auch schon im Kasten und soll 2022 in ORF 1 zu sehen sein.

