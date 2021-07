Wer gewinnt „8 Ideen für eine Million – Die MEGA-Bildungsshow“? Das große Finale am Freitag um 20.15 Uhr in ORF III

Außerdem: „Kultur Heute Spezial“ zum Österreichischen Filmpreis, Kabarett-Tripel mit Lukas Resetarits

Wien (OTS) - Das Publikum hat mittels Online-Voting bereits für seine Favoriten gestimmt – jetzt ist die Jury an der Reihe: am Freitag, dem 9. Juli 2021, um 20.15 Uhr entscheidet sich in ORF III Kultur und Information, wer die erstmals im Fernsehen stattfindende „MEGA-Bildungsshow“ mit dem Titel „8 Ideen für eine Million“ gewinnt.

Ö3-Moderator Andi Knoll und Ani Gülgün-Mayr führen gemeinsam durch einen abwechslungsreichen Abend im ORF RadioKulturhaus, bei dem acht Finalteams ihre Ideen, wie Kindern und Jugendlichen wirtschaftliches Wissen und Unternehmergeist innovativ vermittelt werden können, innerhalb von zwei Minuten vorstellen. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: Von eigenen Firmengründungen inklusive Startkapital über eine interaktive Online-Plattform bis hin zu einem Reparaturgeschäft, in dem sich Kinder gemeinsam mit Seniorinnen und Senioren nachhaltiges Unternehmertum aneignen. Die hochkarätige Jury rund um Bankmanager Andreas Treichl, Generalsekretärin der B&C Privatstiftung Mariella Schurz, Beirat der MEGA-Bildungsstiftung Matthias Strolz und Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek hat nach dem jeweiligen Pitch die Möglichkeit, offene Fragen an die Kandidatinnen und Kandidaten zu richten und schließlich eine Wertung abzugeben. Welche drei Teams die begehrten Stockerlplätze belegen, entscheiden am Ende die Stimmen des Publikums und die der Jury zu jeweils 50 Prozent.

Auch für künstlerisches Rahmenprogramm ist gesorgt: Kabarettist Gernot Kulis parodiert in seiner Rolle als Minister Spaßmann den ebenfalls im Publikum anwesenden Bildungsminister Heinz Faßmann und Norbert Oberhauser gibt gemeinsam mit der ORF-Allstars-Band musikalische Einlagen zum Besten.

Im Vorabend präsentiert ein verlängertes „Kultur Heute Spezial“ (19.30 Uhr) die Höhepunkte des diesjährigen Österreichischen Filmpreises, der tags davor im Globe Wien über die Bühne ging. Und im Spätabend wartet Publikumsliebling Lukas Resetarits mit seinem zweiteiligen Programm „Unruhestand“ (ab 21.50 Uhr) und „Lukas Resetarits & Friends“ (0.00 Uhr).

