COBIN claims: Online-PK zur EU-"Sammelklage-Richtlinie"

Verein strebt Verbandsklage-Legitimation auf Basis von EU-Richtlinie an / gemeinnütziger Verein als "EU-Datenopfer"

Wien (OTS) - Die gemeinnützige Plattform für kollektiven Rechtsschutz COBIN claims lädt Journalist_innen am Montag, 12.7., 10 Uhr zu einer Online-Pressekonferenz ein. Der Verein, an den sich bereits rund 10.000 Betroffene in verschiedenen Massenschaden-Fällen gewandt haben, strebt auf Basis der in Umsetzung begriffenen EU-"Sammelklage-Richtlinie" die Aufnahme in den Kreis der Verbandskläger an. Weiters stellt der Verein falsche Daten richtig, die die EU über COBIN claims verbreitet hat und unterbreitet dem Justizministerium Vorschläge für eine Richtlinien-Umsetzung zum Wohle von Konsument_innen, Anleger_innen und EPU/KMU in Österreich.



Zoom-Link für die Teilnahme: https://us02web.zoom.us/j/88326743283

COBIN claims: Online PK zum Thema Verbandsklage-Legitimation, Verein als "EU-Datenopfer"

Datum: 12.07.2021, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Online, https://us02web.zoom.us/j/88326743283

Online, Österreich

Url: http://www.cobinclaims.at

