Rauchfrei mit „Bewusst gesund“: Psychologin Petra Ruprechter-Grofe gibt im Juli Tipps zur Tabakentwöhnung

Außerdem am 10. Juli in ORF 2: Start der Sommerserie „‚Bewusst gesund‘ bewegt“ – Teil 1: Schwimmen im Meer

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 10. Juli 2021, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Am seidenen Faden – Spinnen für die Wissenschaft

Spinnen in der Wohnung sind für viele Menschen keine gern gesehenen Gäste, vielen graut vor ihnen und ihre Netze hinterlassen einen ungepflegten Eindruck. Genau betrachtet jedoch sind Spinnennetze kleine Meisterwerke der Natur und von wissenschaftlichem Interesse. Die Spinnenseide der goldenen Radnetzspinne zum Beispiel hat großes Potenzial in der Medizin, um Nervenschädigungen zu reparieren. Bei Unfällen oder bei der Entfernung von großen Tumoren können Nerven verletzt oder durchtrennt werden. Diese Lücken könnten mit Spinnenfäden repariert werden, ist Dr. Christine Radtke überzeugt. Dr. Christine Reiler hat sich diese Forschung an der MedUni Wien genauer angesehen.

Rauchfrei mit „Bewusst gesund“

Dass Rauchen ungesund ist, ist mittlerweile bekannt – und trotzdem rauchen in Österreich 20 Prozent der Erwachsenen täglich. Viele wollen aufhören, doch scheitern immer wieder. „Bewusst gesund“ will Rauch-Aussteiger/innen bei ihrem Vorsatz unterstützen. Dazu ist am 10., 17. und 24. Juli die seit vielen Jahren in der Tabakentwöhnung tätige Psychologin Mag. Petra Ruprechter-Grofe zu Gast. Im ersten Teil der Serie gibt sie Tipps, wie man sich am besten auf den Rauchstopp vorbereitet und wann der richtige Zeitpunkt dafür ist.

Rollenspiel – Wissenschafter und Skateboard -Pionier

Univ.-Prof. Dr. Hans-Peter Hutter ist interessierten Zuseherinnen und Zusehern nicht erst seit der Corona-Pandemie ein Begriff. Seine Expertise ist schon seit Jahren gefragt, sei es zu Umweltgiften oder Strahlenbelastung. In den vergangenen Monaten hat der Umweltmediziner untersucht, wie sich Viren in geschlossenen Räumen verteilen und wie sinnvoll das Tragen von Masken ist. Mit seinen bunten Hemden verkörpert er nicht das typische Bild eines Universitätsprofessors und auch seine Hobbys sind nicht alltäglich für einen Wissenschafter Mitte 50. Hans-Peter Hutter ist leidenschaftlicher Surfer und zählt zu den Skateboard-Pionieren in Österreich. Gestaltung: Werner Jambor.

Backgut – Mehl aus Lindenblättern

Viele Menschen haben in der Zeit des Lockdowns begonnen, in der Küche zu experimentieren und auch Brot selbst zu backen. Gleichzeitig haben viele durch die Reisebeschränkungen ihre Liebe zur heimischen Natur entdeckt. Warum also nicht beides verbinden und aus den Schätzen der Natur etwas Gutes zaubern? Das Spektrum an Pflanzen, die sich dafür eignen, ist groß. Von der Linde zum Beispiel lassen sich viele Pflanzenteile nutzen, sie wird daher auch Salatbaum genannt. Lindenblütentee ist bekannt, aber auch die Blätter können verarbeitet werden. Lässt man sie trocken, können sie zu Mehl vermahlen werden, das reich an Mineralstoffen ist. Gestaltung: Bettina Tasser.

„Bewusst gesund“ bewegt – Schwimmen im Meer

Sport ohne Risiko lautet das Motto der Sommerserie „‚Bewusst gesund‘ bewegt“ mit Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn. Im ersten Teil geht es ums Schwimmen im Meer oder großen Binnengewässern. Die öffentlichen Bäder waren monatelang geschlossen und Schwimmen daher kaum möglich. Selbst ambitionierte Schwimmer/innen sind etwas aus der Übung. Was im Freibad keine große Rolle spielt, kann auf größeren Gewässern jedoch lebensgefährlich sein.

