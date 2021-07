DPD Austria: Über 28 Prozent Zuwachs im ersten Halbjahr

Leopoldsdorf bei Wien (OTS) - Von Jänner bis Ende Juni 2021 wurden mehr als 33 Millionen Pakete bewegt

- Über sieben Millionen Pakete mehr als im Vergleichszeitraum 2020

- Paketnetzwerk wird laufend ausgebaut

- 250.000 registrierte User:innen auf der Paketmanagement-Plattform myDPD

DPD Austria (Direct Parcel Distribution Austria GmbH) – Österreichs führender privater Paketdienst* – verzeichnet auch für das erste Halbjahr einen deutlichen Anstieg bei den Paketmengen: Über 33 Millionen bewegte Pakete bedeuten einen Zuwachs von 28,50 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2020. DPD Austria begegnet dem anhaltenden Paketboom mit einem starken österreichweiten Netzwerk sowie durch Investitionen und Innovationen.

„Die Zuwächse im Online-Handel sind seit Beginn der Corona-Krise unaufhaltsam angestiegen und steigen kontinuierlich weiter. Wir setzen alles daran, dieser Herausforderung zur Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden zu begegnen. Dafür bauen wir unser österreichweites Netzwerk weiter aus und investieren in vielen Bereichen – von der Technik bis zur Digitalisierung“, erklärt Rainer Schwarz, Geschäftsführer DPD Austria, und ergänzt: „Uns ist bewusst, dass wir ein wichtiger Partner für die Aufrechterhaltung des Kreislaufs der Wirtschaft sind.“

Privatkundenbereich mit knapp 60 Prozent Zuwachs

Bereits im ersten Quartal 2021 zeichneten sich unglaubliche Zuwachsraten im B2C-Bereich ab. Diese haben sich auch im zweiten Quartal fortgesetzt. Vergleicht man das Halbjahr 2021 mit jenem von 2020 so ist dieser Bereich um knapp 60 Prozent und mehr als fünf Millionen Pakete gestiegen. „Mit diesen Zahlen sehen wir eine weitere Bestätigung, dass sich das Konsumverhalten coronabedingt nachhaltig verändert hat und eine Zurück-Entwicklung auf Vor-Covid-Niveau in diesem Segment kaum zu erwarten ist“, meint Rainer Schwarz.

Im B2B-Bereich – dem DPD-Hauptgeschäftszweig – betrug das Wachstum des Marktführers* im ersten Halbjahr knapp zwölf Prozent und damit zwei Millionen Pakete mehr als im Vergleichszeitraum 2020.

„Wir begegnen all diesen, für unsere gesamte Organisation herausfordernden Entwicklungen, unter anderem mit Investitionen in Depot-, Touren- und Netzwerkausbau sowie in Innovationen Dafür haben wir für das laufende Jahr rund zwanzig Millionen Euro vorgesehen", informiert Rainer Schwarz. „Bis Ende des Jahres werden wir das größte Paketshop-Netzwerk Österreichs mit rund 2.000 Pickup Standorten haben", so Schwarz über die Wachstumsstrategie von DPD.

Bereits 250.000 registrierte User:innen auf der Paketmanagement-Plattform myDPD

Eine wichtige Rolle im Paketmanagement spielt die Plattform myDPD.at, die es auch als App für IOS und Android gibt, und auf der Kund:innen ihre Pakete einfach und schnell umleiten, live tracken oder einen Wunsch-Paketshop festlegen können. Damit ist der Paketempfang flexibel und ganz nach Wunsch möglich. Für den Erfolg dieser Paketmanagement-Plattform sprechen die registrierten User:innen: Aktuell sind es bereits mehr als 250.000.

*KEP Radar, Februar 2021

Über DPD Austria

DPD Austria (DPD Direct Parcel Distribution Austria GmbH) ist Österreichs führender privater Paketdienst und Teil der DPDgroup, dem größten internationalen Paket-Netzwerk in Europa. 1988 als erster privater Paketdienst (damals APS-Austria Paket System) gegründet, stützt sich DPD auf die Logistikinfrastruktur seiner Gesellschafter – Österreichs führenden Speditionen Gebrüder Weiss, Lagermax und Schachinger. DPD Austria bietet ein erstklassiges Leistungsspektrum für die nationale und internationale Paketdistribution. Österreichweit sind rund 1.700 Logistikexpert:innen für DPD tätig. Das Unternehmen verfügt über eine Transportflotte von 1.200 Fahrzeugen, die im Jahr 2020 mehr als 57 Millionen Pakete beförderten. Das DPD Pickup Netzwerk umfasst mittlerweile 1.800 Pickup Standorte (Paketshops und -stationen) in ganz Österreich. Durch innovative Technologien, lokales Know-how und erstklassigen Kundenservice bietet DPD bestmögliche Paketdienstleistungen für Versender:innen und Empfänger:innen. Als Teil der DPDgroup kann DPD Austria auf das stärkste Straßennetzwerk Europas zurückgreifen, hat Zugang zu rund 58.000 Pickup Standorten in ganz Europa und bietet eine Zustellung in 230 Länder/Territorien weltweit an. In diesem Netzwerk arbeiten 77.000 Versandexpert:innen um täglich mehr als 5,3 Millionen Pakete zu bewegen.

