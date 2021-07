Büchereien der Stadt Wien starten Kooperation mit OrCam: Technologie erleichtert den Zugang zu Büchern für Blinde und Sehbehinderte

Wien (OTS) - Die Hauptbücherei am Gürtel und das israelische Technologieunternehmen OrCam schließen sich in einer Kooperation zusammen, um blinden und sehbeeinträchtigten Personen einen neuartigen Zugang zu Büchereiangeboten zu ermöglichen: Die Hauptbücherei wird ab sofort mit einem OrCam MyEye 2.0 Gerät ausgestattet sein. Blinde und sehbehinderte Menschen können das Gerät in der Bücherei zur Lesehilfe ausleihen und vor Ort ausprobieren.

Dazu Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr: „Ich freue mich sehr über die Kooperation zwischen der Wiener Hauptbücherei und OrCam, weil Bildung in einer Weltstadt wie Wien ein Gut ist, das für jede*n verfügbar sein muss. Das gemeinsame Projekt unterstützt diese Prämisse und ermöglicht sehbeeinträchtigten und blinden Bürger*innen einen neuen Zugang zu einer wesentlichen Bildungseinrichtung der Stadt.“

„Die Hauptbücherei versteht sich als Institution für alle. Wir sind nicht nur kultureller Nahversorger, sondern auch konsumfreier Raum, sozialer Treffpunkt, sowie Lern- und Veranstaltungsort. Es ist uns wichtig, alle Menschen mit unseren Angeboten zu erreichen, die Zusammenarbeit mit OrCam hilft uns dabei. “, so Bernhard Pöckl, Leitung Hauptbücherei.

„Bildung und somit auch der Zugang zu Büchereien sollte für alle Menschen möglich sein – egal ob sie nun sehend oder sehbeeinträchtigt sind. Wir freuen uns daher, mit der Hauptbücherei eine Kooperationspartnerin gefunden zu haben, der Accessibility genauso am Herzen liegt wie uns.“, so Netanel Perez, Director of Business Development bei OrCam.

Ziel der Kooperation ist es, blinden und sehbehinderten Menschen den Zugang zu Bibliotheken zu vereinfachen sowie allgemein Bewusstsein für die Herausforderungen dieser Community zu schaffen. Dazu stellt OrCam in Zusammenarbeit mit dem Vertriebspartner VIDEBIS ausgewählten Kooperationspartner*innen kostenlose Sehhilfen zur Verfügung und stattet somit nun auch die Hauptbücherei mit einem OrCam MyEye 2.0 Gerät aus. Blinde und sehbehinderte Menschen können das Gerät in der Hauptbücherei ausprobieren und sich über die innovative Technologie informieren.

Die intelligente tragbare Sehhilfe OrCam MyEye 2.0 übermittelt Texte über einen Mini-Lautsprecher und bereitet damit auch Menschen ohne Sehvermögen ein komfortables Lesevergnügen. Gemeinsam wollen OrCam und die Hauptbücherei so mehr Unabhängigkeit für blinde und sehbehinderte Personen ermöglichen.

Wie kann die OrCam in der Hauptbücherei genutzt werden?

Die OrCam MyEye 2.0 kann in der Hauptbücherei an der Infotheke der Colleges 1 und 2 ausgeborgt werden. Das Gerät steht jederzeit zur Verfügung, für Erstnutzer*innen bietet die Hauptbücherei eine Einführung an. Anmeldungen dazu sind unter orcamnutzen@buechereien.wien.at oder über den bibliothekarischen Auskunftsdienst 01 4000 84500 möglich.

OrCam engagiert sich seit langer Zeit weltweit u.a. stark für Accessibility und die Rechte von blinden und sehbehinderten Menschen. So schloss sich das Unternehmen bereits im September 2020 mit Fußballstar Lionel Messi zusammen, um technische Hilfsmittel zugänglicher und auf Menschen mit Sehbehinderung und ihre inspirierenden Geschichten aufmerksam zu machen. Die Stadt Wien – Büchereien setzen sich seit jeher für Inklusion und Barrierefreiheit ein. Oberstes Ziel ist es, Menschen mit Sehbehinderungen die Scheu vor dem Bibliotheksbesuch zu nehmen, den Zugang zu öffentlichen Orten zu erleichtern und zu zeigen, dass jede*r willkommen ist.

Über die Hauptbücherei:

Die Hauptbücherei am Wiener Urban-Loritz-Platz ist der größte Standort der Büchereien der Stadt Wien. Das Angebot, das sich über zwei Ebenen erstreckt, ist vielfältig und bietet 400.000 Medien, darunter Bücher, Hörbücher, Filme, Musik, Konsolenspiele, Zeitungen und Zeitschriften. Außerdem können in der Virtuellen Bücherei Wien und der Overdrive-eLibrary rund 70.000 digitale Medien (eBooks, ePaper und eAudios) jederzeit ausgeliehen und auf verschiedensten Geräten genutzt werden.

Über OrCam:

OrCam ist ein israelisches Technologieunternehmen, das sich auf Sehhilfen für Blinde und sehbeeinträchtigte Personen spezialisiert hat, die auf künstlicher Intelligenz basieren. Aktuell bietet OrCam insbesondere die OrCam MyEye 2.0 und die OrCam Read an. Die OrCam MyEye 2.0 ist eine intelligente tragbare Sehhilfe, welche in Echtzeit Texte von jeder Oberfläche vorliest und u.a. Gesichter, Produkte und Geldscheine erkennt. Die OrCam Read wird wie ein Marker verwendet und kann insbesondere bei Legasthenie eingesetzt werden.

Weitere Informationen über OrCam: https://www.orcam.com/de/

