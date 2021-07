Grüne Wien & LINKS laden in die „Naschmarktparkplatz-Oase“

Wien (OTS) - Der 12.000 Quadratmeter große Parkplatz und aktuelle Hitzepol direkt neben dem Naschmarkt soll nach den Plänen der Grünen Wien und der Unterstützung von LINKS begrünt und zu einem Park gemacht werden. Bereits über 20.000 Wiener*innen haben die Online-Petition der Grünen Wien unterstützt. SPÖ, Neos und ÖVP wollen die versiegelte Hitzeinsel beibehalten und Überdachen.

Am Samstag, 10. Juli laden die Grünen Mariahilf und LINKS von 17 bis 22 Uhr zu einer Veranstaltung auf den Naschmarktparkplatz ein. Anstatt die Asphaltwüste den Autos zu überlassen, wird der Platz den Anrainer*innen und allen Wiener*innen zurückgegeben.

„Dieser Platz ist ein Symbol dafür, ob es mit der Markthalle im Rückwärtsgang zurück in eine Stadtplanung der 1970er Jahre geht oder ob wir mehr Grün, mehr Bäume und damit mehr Lebensqualität für alle Wiener*innen schaffen. Unsere Stadt braucht Mut und Vision für neue Wege und nicht mehr Beton und Asphalt. Egal ob in Mariahilf, der Lobau oder an irgendeinem anderen Ort in unserer Stadt“, sagt Peter Kraus, Grüner Klima-Stadtrat.

Die Grünen Wien und LINKS hatten sich bereits mehrmals für Begrünung, einen Park und gegen die geplante Überdachung im Rahmen der Parkplatz-Neugestaltung zusammengetan – und organisieren nun gemeinsam das Event, bei dem eine „Oase in der Asphaltwüste“ errichtet wird.

„Wir zeigen damit, wie wichtig Freiraum für Menschen im dichtverbauten Wohngebiet ist“, erklärt dazu der Grüne Bezirksvorsteher-Stellvertreter Michi Reichelt.

Carina Karner, LINKS-Bezirksrätin in Mariahilf, ergänzt: „In Zeiten der Klimakrise darf es eine Hitzeinsel wie den Naschmarktparkplatz nicht geben. Die 'Naschmarkt-Oase' soll deutlich machen, was die Menschen hier brauchen: Einen 12.000 Quadratmeter großen, begrünten Freiraum ohne Verbauung und Konsumzwang.“

Man wolle zudem deutlich machen, dass der Protest gegen die Verbauung des Platzes noch lange nicht vorbei ist, so Reichelt: „Die Verantwortlichen meiden mittlerweile zwar um jeden Preis das Wort 'Markthalle', allerdings hat die SPÖ Mariahilf mit ihrem Antrag auf 'wettergeschützte' Verkaufsstände und Gastronomie gezeigt, dass sie nach wie vor das Gleiche auf dem Naschmarktparkplatz will wie Stadträtin Ulli Sima: Eine überdachte Asphaltfläche mit Konsumzwang. Gemeinsam mit den Menschen, die hier leben und arbeiten, werden wir weiter für einen Park, für das Stadtbild und für die Unternehmen in der Umgebung kämpfen.“

Die Eröffnungsworte der Veranstaltung wird der Grüne Klima-Stadtrat Peter Kraus sprechen, ein Freigetränk wartet – solange der Vorrat reicht – auf jede*n Besucher*in.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at