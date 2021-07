Sidl: Aus der Krise lernen und EU-Arzneimittelagentur stärken!

EU-Parlament fordert größere Rolle der EMA

Wien (OTS/SK) - "Eine zentrale Lehre aus der Corona-Pandemie ist, dass die EU im Gesundheitsbereich mehr Kompetenzen braucht. Denn so unvorbereitet wie am Beginn von COVID-19 dürfen die EU-Mitgliedstaaten nie wieder sein. Deshalb müssen wir auch die Rolle der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA aufwerten und so für besseres Krisenmanagement und mehr Transparenz sorgen", stellt SPÖ-Europaabgeordneter Günther Sidl fest. Das EU-Parlament hat über seine Verhandlungsposition für ein erweitertes Mandat der EMA abgestimmt. ****

"Wir brauchen in Zukunft mehr europäische Kooperation im Krisenfall sowie bei der Krisenprävention. Dazu gehört auch, die Forschung und Produktion von Medikamenten am Standort Europa zu forcieren. Wir fordern eine europäische Datenbank zur Arzneimittelversorgung, um Lieferengpässe von lebenswichtigen Medikamenten rechtzeitig zu verhindern. Das wäre ein maßgebliche Baustein auf dem Weg zu einer starken EU-Gesundheitsunion, die wir dringend brauchen", so Sidl. (Schluss) ls/ks/mp

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Steinwendtner, Pressesprecherin der SPÖ-Europaabgeordneten, Tel. +32 485 26 95 32, katharina.steinwendtner @ europarl.europa.eu