Gesundheit erleben – einfach mitmachen! Kostenlose Aktionsspiele der WiG zum „Auftanken“

Der Seele Gutes tun - Wiener Gesundheitsförderung bietet bis Mitte Oktober vielfältiges Mitmachangebot in neun Wiener Bezirken

Wir laden alle Wienerinnen und Wiener ein, unser vielfältiges Mitmachprogramm mit erfahrenen Tanz- und BewegungspädagogInnen auszuprobieren. Unter dem Motto ‚Gesundheit erleben – einfach mitmachen!‘ bieten wir Spiel, Spaß und Kreativität in der Gruppe als Ausgleich zu den Belastungen und dem Stress der letzten Monate, um auch der seelischen Gesundheit Gutes zu tun“, erklärt Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung. -

Wien (OTS) - Abschalten, entspannen und der Seele etwas Gutes tun – das ist das Ziel der kostenlosen Aktionsspiele der Wiener Gesundheitsförderung - WiG, die in den Sommermonaten bis Mitte Oktober 2021 in neun Wiener Bezirken stattfinden. „Wir laden alle Wienerinnen und Wiener ein, unser vielfältiges Mitmachprogramm mit erfahrenen Tanz- und BewegungspädagogInnen auszuprobieren. Unter dem Motto ‚Gesundheit erleben – einfach mitmachen!‘ bieten wir Spiel, Spaß und Kreativität in der Gruppe als Ausgleich zu den Belastungen und dem Stress der letzten Monate, um auch der seelischen Gesundheit Gutes zu tun“, erklärt Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung.

Vorbeikommen und mitmachen!

Das Angebot „Gesundheit erleben – einfach mitmachen!“ ist auf alle Altersgruppen abgestimmt und auch bei Bewegungseinschränkungen möglich. Im Fokus der von erfahrenen ganzheitlichen Tanz- und BewegungspädagogInnen von „frei bewegt – Verein für Improvisationskünste“ geleiteten Aktionsspiele stehen Freude, Aktion und Entspannung in der Gruppe. Mit diesen positiven Erlebnissen wird das Selbstbewusstsein, die Kreativität und ein gutes Miteinander gefördert, zugleich profitieren die Teilnehmenden für ihren Alltag und halten sich geistig wie auch körperlich gesund.

Bei der Durchführung des Angebots wird darauf geachtet, die jeweils geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen einzuhalten. Eine Anmeldung oder Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, Interessierte können einfach vorbeikommen und mitmachen. Alle Termine der bis 16. Oktober 2021 stattfindenden Aktionsspiele in den neun Wiener Bezirken Leopoldstadt, Margareten, Mariahilf, Favoriten, Rudolfsheim-Fünfhaus, Ottakring, Brigittenau, Floridsdorf sowie Donaustadt sind abrufbar unter www.wig.or.at

Über das Projekt

„Gesundheit erleben – einfach mitmachen!“ ist ein Angebot der Wiener Gesundheitsförderung und wird von „Reset Collective“, einer internationalen Gruppe von acht ganzheitlichen Tanz- und BewegungspädagogInnen vom Verein „frei bewegt – Verein für Improvisationskünste“, umgesetzt.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Petra Hafner

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Wiener Gesundheitsförderung

Tel.: (+43 1) 4000 76921

E-Mail: petra.hafner @ wig.or.at