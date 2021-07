Stellenwert von beruflicher Aus- und Weiterbildung in Unternehmen

LIVE Studienpräsentation imh Weiterbildungsindex (WEBI) 2021



Der imh Weiterbildungsindex (WEBI) ist auf dem niedrigsten Stand

seit Erhebung. Entgegen vieler anderslautender Beteuerungen wird in

der Krise offenbar weniger in die Weiterbildung investiert als in

wirtschaftlichen Boom-Jahren. Darüber hinaus macht die Studie

deutlich, dass Österreich nun endgültig "digital" ist, wenn es um

Aus- und Weiterbildung geht.

Mag. Manfred Hämmerle (Geschäftsführer & Eigentümer des Konferenz-

und Seminaranbieters imh GmbH) und Mag. Dr. Stefan Teufl (Experte

Digital Learning) sprechen am 12. Juli 2021 um 11:00 Uhr LIVE über

die Studienergebnisse. Seien Sie dabei und stellen Sie ihre Fragen!



Datum: 12.7.2021, 11:00 - 11:30 Uhr



Ort:

Online

Url: https://www.imh.at/webi2021-live



