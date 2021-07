NetBase Quid kündigt Zukunft kontinuierlicher Verbraucher- und Marktinformationen an

London (ots/PRNewswire) - Im Rahmen der NetBase Quid LIVE Europe-Konferenz kündigte das Unternehmen eine vollständige Suite an Tools für kontinuierliche Verbraucher- und Marktinformationen an

NetBase Quid, ein weltweit führender Anbieter von Verbraucher- und Marktinformationen, hat heute neue Innovationen für die KI-fähige Plattform für kontinuierliche Erkennung und Analyse angekündigt. Diese einheitliche Plattform bietet Marken kontinuierliche Informationen, um den Bedürfnissen der Verbraucher, den Entwicklungen auf den jeweiligen Märkten und ihren Konkurrenten stets einen Schritt voraus zu sein.

Die Geschwindigkeit, mit der sich die heutige Welt wandelt, ist beispiellos. Hinzu kommt die tägliche Entwicklung komplexer, sich schnell ändernder Werte, Bedürfnisse und Verhaltensweisen seitens der Verbraucher. Herkömmliche Analysemethoden sind nicht mehr praktikabel und unzusammenhängende Workflows behindern den Prozess des Gewinnens von nützlichen Erkenntnissen. Die einheitliche NetBase Quid-Plattform bietet eine vereinfachte Möglichkeit, die Zügel wieder in die Hand zu nehmen, die Produktivität zu verbessern und die größtmögliche Wirkung zu erzielen. NetBase Quid hat die neue Suite und die zusätzlichen Funktionen am ersten Tag der NetBase Quid LIVE Europe-Konferenz mit Branchenexperten, Vordenkern und Praktikern angekündigt, um das volle Potenzial kontinuierlicher Verbraucher- und Marktinformationen auszuschöpfen.

Zu den neuen, von NetBase Quid angekündigten Funktionen und Innovationen gehören:

Erweiterte Datenunterstützung: NetBase Quid unterstützt Premium-Nachrichten, Patent- und Unternehmensdaten sowie neue Quellen und erweiterte Abdeckung für bestehende Quellen. Das Unternehmen ist auch der einzige zertifizierte Reddit-Datenanbieter auf dem Markt.

NetBase Quid unterstützt Premium-Nachrichten, Patent- und Unternehmensdaten sowie neue Quellen und erweiterte Abdeckung für bestehende Quellen. Das Unternehmen ist auch der einzige zertifizierte Reddit-Datenanbieter auf dem Markt. Erweiterte Sprachunterstützung: Mit zusätzlicher Sprachunterstützung für Premium-Nachrichten von LexisNexis und Quid Social können die Kunden jetzt Premium-Nachrichten aus aller Welt und soziale Daten in ein- und demselben Quid Social-Netzwerk analysieren.

Mit zusätzlicher Sprachunterstützung für Premium-Nachrichten von LexisNexis und Quid Social können die Kunden jetzt Premium-Nachrichten aus aller Welt und soziale Daten in ein- und demselben Quid Social-Netzwerk analysieren. Plug-and-Play-Zapier-Integration: Teilen Sie Informationen schnell zwischen NetBase Quid und der Bibliothek von Zapier-fähigen Anwendungen, integrieren Sie Daten innerhalb von Minuten und automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit Zugriff auf mehr als 3.000 Apps.

Teilen Sie Informationen schnell zwischen NetBase Quid und der Bibliothek von Zapier-fähigen Anwendungen, integrieren Sie Daten innerhalb von Minuten und automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit Zugriff auf mehr als 3.000 Apps. Innovationen bei der künstlichen Intelligenz: Mit der hochmoderner KI können die Benutzer jetzt eine verbesserte Ausreißer-Visualisierung nutzen, um neue Themen sofort zu bearbeiten und die Zeit für die Erkenntnisgewinnung zu reduzieren.

Mit der hochmoderner KI können die Benutzer jetzt eine verbesserte Ausreißer-Visualisierung nutzen, um neue Themen sofort zu bearbeiten und die Zeit für die Erkenntnisgewinnung zu reduzieren. Zusätzliche Unterstützung für bezahlte Facebook-Beiträge: Verfolgen Sie das Einfluss und Auswirkung von Facebook-Marketingprogrammen durch zusätzliche Unterstützung für die Analyse bezahlter Beiträge von eigenen Facebook-Fanseiten.

Verfolgen Sie das Einfluss und Auswirkung von Facebook-Marketingprogrammen durch zusätzliche Unterstützung für die Analyse bezahlter Beiträge von eigenen Facebook-Fanseiten. Quid Social Explorer: Steigern Sie den Wert von Analysen und Erkenntnissen im gesamten Unternehmen, indem Sie thematische Entdeckungen und Konversationsclustering in die Hände von mehr Nutzern legen.

Steigern Sie den Wert von Analysen und Erkenntnissen im gesamten Unternehmen, indem Sie thematische Entdeckungen und Konversationsclustering in die Hände von mehr Nutzern legen. Moderne Benutzererfahrung: NetBase Quid bietet eine innovative Benutzererfahrung, die höhere Effizienz und noch tiefere Einblicke ermöglicht.

"NetBase Quid hat schon immer die umfangreichsten Daten mit der breitesten Abdeckung bereitgestellt, und die jüngsten Aktualisierungen und Innovationen sind ein Beleg für dieses kontinuierliche Engagement", erklärte Paige Leidig, Marketingleiter von NetBase Quid. "Wir freuen uns, unsere neuesten innovativen Market-Intelligence-Tools auf der Konferenz vorzustellen, auf der die größten Innovatoren der Branche zusammenkommen, um mehr über die Zukunft kontinuierlicher Verbraucher- und Marktinformationen zu erfahren."

Am 7. und 8. Juli 2021 präsentiert NetBase Quid LIVE Europe Branchenexperten, die den Teilnehmern Strategien und Taktiken vorstellen, damit diese den Wert von Verbraucher- und Marktinformationen für ihr Geschäft besser abschätzen und erfahren können, wie sie erfolgreiche Marken datengesteuerte Erkenntnisse zu ihrem strategischen Vorteil nutzen und so einen Spitzenplatz bei modernsten Technologien und Lösungen einnehmen können. Zu den diesjährigen Referenten gehören Branchenführer von Unternehmen wie L'Oréal Nordics, Lufthansa Innovation Hub, Accenture, Hotwire Global, Brunswick Group, Boot Camp Digital, The Social Intelligence Lab und vielen mehr.

NetBase Quid ist die Consumer- und Market-Intelligence-Plattform der nächsten Generation, die kontextbezogene Einblicke liefert, um Geschäftstrends aufzudecken, mit Verbrauchern in Kontakt zu treten und die Geschichte hinter Wettbewerbern und dem Markt zu verstehen.

Die Plattform nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Milliarden von indexierten Ressourcen in allen Formen strukturierter und unstrukturierter Daten zu verarbeiten. So können unsere Kunden im Bereich Marken, Agenturen und Beratungsdiensten präzise, schnell und effizient intelligente, datengesteuerte Entscheidungen treffen. NetBase Quid ist der Partner des Vertrauens von American Airlines, Coca-Cola, Ogilvy, T-Mobile, United Airlines, YUM! Brands, Walmart, Hyundai, Wunderman Thompson, Microsoft, BCG und The New York Times.

