Digimarc begrüßt Digital Transformation Leader Ravi Kumar im Vorstand

Beaverton, Oregon (ots/PRNewswire) - Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC), der Erfinder von Digimarc-Wasserzeichen, der an der nächsten Generation der digitalen Identifizierung und Erkennung arbeitet, gab heute bekannt, dass Ravi Kumar, ein weltweit renommierter Vordenker und Geschäftsführer, mit Wirkung zum 28. Juni 2021 in den Vorstand gewählt wurde. Seine Ernennung ergänzt die aktuelle Expertise des Verwaltungsrats und erweitert diese unter anderem in den Bereichen der internationalen digitalen Revolution in Unternehmen, Aufbau von Ökosystemen durch weltweite Allianzen und Partnerschaften sowie künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen und verwandte Daten und Analysen. Er wird Digimarc dabei zur Seite stehen, Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen, so dass sie ihren Kunden mehr Wert bieten können.

Kumar ist President von Infosys, einem weltweit führenden IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, und steht der Global Services-Sparte in allen Industriesegmenten vor. Er leitet die Bereiche digitale Transformation, Beratung, traditionelle Technologie- und Engineering-Services sowie die Service-Linien für Daten und Analysen, Cloud und Infrastruktur und Enterprise Package Applications. Er ist ebenfalls Vorsitzender des Vorstands von Infosys Business Process Management (BPM). Kumar beaufsichtigt auch Infosys Public Services und das Tochterunternehmen für Consulting von Infosys. Er ist Vorstandsvorsitzender der von Infosys erworbenen digitalen Unternehmen Kaleidoscope, Guidevision, Wongdoody und Simplus. Er leitet auch die Geschäftssparten von Infosys in Lateinamerika, Japan und China.

Kumar ist Mitglied des Board of Governors der New York Academy of Sciences und des Boards von "AdvanceCT", dem Forum für Wirtschaftsentwicklung des Staates Connecticut.

"Ich freue mich darauf, dem Vorstand von Digimarc beizutreten und zum Erfolg des Unternehmens beizutragen, indem ich seinen Kunden bei der digitalen Transformation und Modernisierung behilflich bin", sagte Kumar. "Digimarc ist gut positioniert, um Unternehmen dabei zu helfen, umzudenken und sich neu zu erfinden. Digimarc stellt Lösungen bereit, mit denen Kunden ihren Fortschritt in kritischen Bereichen wie der Verbesserung von Nachhaltigkeitspraktiken und dem Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher beschleunigen können."

"Ravi ist ein angesehener Vordenker im Bereich der technologischen Transformation und er bringt eine unvergleichliche Expertise in den Vorstand ein. Er wird zweifellos alle Digimarc-Stakeholder bereichern", sagte Riley McCormack, President & CEO von Digimarc. "Er ist von dem Potential der Technologie, die Welt zu verändern, überzeugt und kann direkte Erfahrung dabei vorweisen, Top-Unternehmen bei der Bewältigung digitaler Umwälzungen zu helfen. Damit wird er eine unschätzbare Bereicherung für den Vorstand sein. Wir freuen uns sehr, ihn im Team willkommen zu heißen."

Kumar ist eine globale Autorität auf dem Gebiet der Zukunft der Arbeit, des Arbeitsplatzes und der Belegschaft und wird regelmäßig von Wirtschafts- und Publikumsmedien eingeladen, um über diese Themen zu sprechen.

