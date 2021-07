FPÖ – Wurm: Regierung öffnet Tür und Tor für unlauteren Wettbewerb

Wien (OTS) - Der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Peter Wurm kritisierte heuten im Planum die Novellierung zum Lohn- und Sozialdumping-Gesetz, denn sie geht laut ihm in die falsche Richtung, und zwar zum Schaden der Arbeitnehmer, aber auch der anständigen Unternehmer. „Denen helfen Sie damit nicht, Sie öffnen Tür und Tor für unlauteren Wettbewerb, obwohl die KMU 98 Prozent der Arbeitsplätze in Österreich schaffen.“

Wurm erinnerte in diesem Zusammenhang auch an den Skandal um die Hygiene Austria. Kritik übte er auch an der Ausnahmeregelung für Montage. So brauche sich ein Montagetrupp, der drei Monate im Land sei, an keine Regeln zu halten

